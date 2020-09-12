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    «Спартак» поздравил Тедеско с днем рождения

    Сегодня, 12 сентября, главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско исполнилось 35 лет.

    Пресс-служба клуба поздравила немецкого специалиста с днем рождения специальным видеороликом.

    • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • По итогам шести туров команда лидирует в РПЛ.
    • В воскресенье – дерби с ЦСКА.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      Фк Спaртaк Москвa 2 минуты назад

      с днем рождения Доменик.удачи здоровья и успехов на тренерском мостике

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2993

      NewLife 4 минуты назад

      Счастья в жизни и успехов в Спартаке !!!!

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