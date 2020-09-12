«Спартак» поздравил Тедеско с днем рождения

с днем рождения Доменик.удачи здоровья и успехов на тренерском мостике
Сегодня, 12 сентября, главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско исполнилось 35 лет.
Пресс-служба клуба поздравила немецкого специалиста с днем рождения специальным видеороликом.
- Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
- По итогам шести туров команда лидирует в РПЛ.
- В воскресенье – дерби с ЦСКА.
С Днeм рождения, Доменико!Buon compleanno, Domenico!Alles Gute zum Geburtstag, Domenico! pic.twitter.com/4RBHtzqtu0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 12, 2020