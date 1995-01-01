«Арсенал» расширил полномочия Артеты

по стопам Венгера, оно и понятно. Вообще странно, когда решающее слово по трансферам не у тренера. Руководство покупает, кого им захочется, а потом тренер должен думать (читай - мучаться), что ему делать с этими игроками.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил должность менеджера основного состава.
Теперь специалист будет не только тренировать команду, но и участвовать в других делах клуба: решать трансферные вопросы, заниматься подбором персонала, помогать в финансовых вопросах.
- Артета возглавил лондонский клуб в июле 2019 года.
- При нем «Арсенал» выиграл Кубок и Суперкубок Англии.