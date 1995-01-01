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    «Арсенал» расширил полномочия Артеты

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил должность менеджера основного состава.

    Теперь специалист будет не только тренировать команду, но и участвовать в других делах клуба: решать трансферные вопросы, заниматься подбором персонала, помогать в финансовых вопросах.

    • Артета возглавил лондонский клуб в июле 2019 года.
    • При нем «Арсенал» выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Арсенал»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10497

      Cules2013 27 минут назад

      по стопам Венгера, оно и понятно. Вообще странно, когда решающее слово по трансферам не у тренера. Руководство покупает, кого им захочется, а потом тренер должен думать (читай - мучаться), что ему делать с этими игроками.

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