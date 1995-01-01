«Арсенал» расширил полномочия Артеты

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил должность менеджера основного состава.

Теперь специалист будет не только тренировать команду, но и участвовать в других делах клуба: решать трансферные вопросы, заниматься подбором персонала, помогать в финансовых вопросах.