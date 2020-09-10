«Рубин» опроверг информацию о предложении «Локомотива» по Кварацхелии

«Рубин» не получал предложении по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

«Локомотив» предложил за Хвичу 15 миллионов? Официальных предложений в клуб не поступало. А разговоры об этом… Это все какие-то разговоры, не более», — сказал гендиректор «Рубина».