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    «Рубин» опроверг информацию о предложении «Локомотива» по Кварацхелии

    «Рубин» не получал предложении по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

    «Локомотив» предложил за Хвичу 15 миллионов? Официальных предложений в клуб не поступало. А разговоры об этом… Это все какие-то разговоры, не более», — сказал гендиректор «Рубина».

    • Кварацхелия выступал за «Локомотив» на правах аренды в 2019 году,
    • В этом сезоне футболист провел в РПЛ шесть матчей, сделав три ассиста.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4564

      Рубинище 1 час назад

      Кикнадзе бы расписался в своей проф непригодности сразу, Локо не будет покупать поэтому. А вот Галицкий пятнашку легко может и дать. Но врят ли Слуцкий одобрит. Квича ключевой игрок у нас

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