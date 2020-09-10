«Рубин» опроверг информацию о предложении «Локомотива» по Кварацхелии

Кикнадзе бы расписался в своей проф непригодности сразу, Локо не будет покупать поэтому. А вот Галицкий пятнашку легко может и дать. Но врят ли Слуцкий одобрит. Квича ключевой игрок у нас
«Рубин» не получал предложении по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.
«Локомотив» предложил за Хвичу 15 миллионов? Официальных предложений в клуб не поступало. А разговоры об этом… Это все какие-то разговоры, не более», — сказал гендиректор «Рубина».
- Кварацхелия выступал за «Локомотив» на правах аренды в 2019 году,
- В этом сезоне футболист провел в РПЛ шесть матчей, сделав три ассиста.