Медведев – о Влашиче в «Зените»: «Не было никаких переговоров и предложений»

Да это гинеру его нужно продать, вот и надеется. Пусть в спартак его отправит, может и купят, у федуна мазута много!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о попытке клуба купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
«25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений», – сказал Медведев.
- Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- В его активе 24 гола и 16 ассистов в 73 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.