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    Медведев – о Влашиче в «Зените»: «Не было никаких переговоров и предложений»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о попытке клуба купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

    «25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений», – сказал Медведев.

    • Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • В его активе 24 гола и 16 ассистов в 73 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +955

      ФК Пупсик 1 час назад

      Да это гинеру его нужно продать, вот и надеется. Пусть в спартак его отправит, может и купят, у федуна мазута много!

      0
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      Рейтинг: +1394

      acor94 2 часа назад

      Ну и дурак, такой хороший игрок под боком!

      1
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      Рейтинг: +2511

      mamba9090909 3 часа назад

      Да уж третий раз пытаются приплести игроков ЦСКА. То Фернандеса сватали, то теперь Влашича, уже второй раз.

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