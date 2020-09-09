Медведев – о Влашиче в «Зените»: «Не было никаких переговоров и предложений»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о попытке клуба купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

«25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений», – сказал Медведев.