La Nazione: «Фиорентина» хочет купить у «Арсенала» Торрейру

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может вернуться в Серию А. Его хочет купить «Фиорентина», утверждает La Nazione.
Речь идет об аренде за 10 миллионов евро с последующим обязательным выкупом за 20 миллионов. Торрейра готов покинуть «Арсенал».
- Торрейра до «Арсенала» выступал за «Сампдорию».
- Уругваец – участник чемпионата мира-2018.
- Рынок оценивает игрока в 30 миллионов евро.
Источник: La Nazione
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