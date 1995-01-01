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    La Nazione: «Фиорентина» хочет купить у «Арсенала» Торрейру

    Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может вернуться в Серию А. Его хочет купить «Фиорентина», утверждает La Nazione.

    Речь идет об аренде за 10 миллионов евро с последующим обязательным выкупом за 20 миллионов. Торрейра готов покинуть «Арсенал».

    • Торрейра до «Арсенала» выступал за «Сампдорию».
    • Уругваец – участник чемпионата мира-2018.
    • Рынок оценивает игрока в 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Nazione

    Итальянское периодическое издание, основанное в 1859 году. Аудитория в твиттере - более 55 тысяч подписчиков.

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