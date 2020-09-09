La Nazione: «Фиорентина» хочет купить у «Арсенала» Торрейру

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может вернуться в Серию А. Его хочет купить «Фиорентина», утверждает La Nazione.

Речь идет об аренде за 10 миллионов евро с последующим обязательным выкупом за 20 миллионов. Торрейра готов покинуть «Арсенал».