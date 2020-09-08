Маслов попал мячом Облякову в голову в матче с Польшей

кривоног тарасофский)
В эти минуты проходит матч пятой группы отборочного цикла молодежного Евро-2021 между сборными Польши и России. В первом тайме удар мячом в голову получил полузащитник гостей Иван Обляков.
Вынося мяч из собственной штрафной, в футболиста ЦСКА попал спартаковец Павел Маслов. Видео доступно ниже.
- 13 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в дерби.
- Россия лидирует в группе.
- В первом круге Польша и Россия сыграли 2:2.
Маслов и Обляков начали московское дерби раньше времениВрывайся на второй тайм битвы нашей молодежки с поляками: https://t.co/xzHS8LstmC pic.twitter.com/6S8F26K3us— Матч ТВ (@MatchTV) September 8, 2020