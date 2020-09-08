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    Маслов попал мячом Облякову в голову в матче с Польшей

    В эти минуты проходит матч пятой группы отборочного цикла молодежного Евро-2021 между сборными Польши и России. В первом тайме удар мячом в голову получил полузащитник гостей Иван Обляков.

    Вынося мяч из собственной штрафной, в футболиста ЦСКА попал спартаковец Павел Маслов. Видео доступно ниже.

    • 13 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в дерби.
    • Россия лидирует в группе.
    • В первом круге Польша и Россия сыграли 2:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8155

      alarm 1 минуту назад

      кривоног тарасофский)

      0
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      Рейтинг: +43

      Маккаби 14 минут назад

      Совпадение? Не думаю! :)))

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