Маслов попал мячом Облякову в голову в матче с Польшей

В эти минуты проходит матч пятой группы отборочного цикла молодежного Евро-2021 между сборными Польши и России. В первом тайме удар мячом в голову получил полузащитник гостей Иван Обляков.

Вынося мяч из собственной штрафной, в футболиста ЦСКА попал спартаковец Павел Маслов. Видео доступно ниже.

13 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в дерби.

Россия лидирует в группе.

В первом круге Польша и Россия сыграли 2:2.