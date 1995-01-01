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    Форвард «Ромы» Перотти отказался переходить в «Спартак»

    Нападающий «Ромы» Диего Перотти не перейдет в «Спартак», сообщает «Матч ТВ».

    Агент Габриэле Джуффрида, представляющий интересы Перотти, отклонил предложение московского клуба. Его не устроили условия «Спартака».

    У Перотти также было предложение от «Фенербахче».

    • В прошлом сезоне Перотти сыграл 14 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии11
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      Рейтинг: +24517

      oyabun 8 минут назад

      Фухх.. прямо от сердца отлегло! Хорошо что сам отказался, а то наши дебилки от селекции видимо неспособны усваивать уроки совсем еще недавних событий, как например покупка Шюррле. А эта кандидатура так еще хуже, возрастной и никому уже не нужный, кроме турок. Вот там пусть и играет.

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      Рейтинг: +2991

      serhio80 > oyabun 6 минут назад

      Шюрле никто не покупал, все там нормально сработали

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      Рейтинг: +24517

      oyabun > serhio80 4 минуты назад

      Суть не в том, покупали или сам пришел, а в том что не нужен такой игрок Спартаку. Тем более в нынешних жестких условиях ограничений по легионерам.

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      Рейтинг: +2991

      serhio80 > oyabun 2 минуты назад

      А кто кроме агента подтвердил что им вообще интересовались?

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      Рейтинг: +26

      Джордж Ив 22 минуты назад

      что ж тебя фраерок не устроило

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      Рейтинг: +8162

      alarm 26 минут назад

      даже педротти отказался заканчивать свою карьеру в свинарнике! позор гейским рылам!

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      Рейтинг: +7926

      Persona_non_Grata 31 минуту назад

      Да я думаю , что нападающий не самая у нас горячая позиция .

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      Рейтинг: +1107

      Валерий2705 > Persona_non_Grata 22 минуты назад

      У вас "горячих" позиций 3: владелец, болельщики и раком в сауне друг друга)

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      Рейтинг: +2991

      serhio80 > Валерий2705 4 минуты назад

      Раком в сауне тебя ставят)

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      Рейтинг: -86

      Волька 32 минуты назад

      Короче педротти

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      Рейтинг: +7926

      Persona_non_Grata > Волька 28 минут назад

      ***** видимо переманил - им напарник Дзюбе нужен на замену Азмуну ))))))

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