Форвард «Ромы» Перотти отказался переходить в «Спартак»

Нападающий «Ромы» Диего Перотти не перейдет в «Спартак», сообщает «Матч ТВ».

Агент Габриэле Джуффрида, представляющий интересы Перотти, отклонил предложение московского клуба. Его не устроили условия «Спартака».

У Перотти также было предложение от «Фенербахче».