Форвард «Ромы» Перотти отказался переходить в «Спартак»

Фухх.. прямо от сердца отлегло! Хорошо что сам отказался, а то наши дебилки от селекции видимо неспособны усваивать уроки совсем еще недавних событий, как например покупка Шюррле. А эта кандидатура так еще хуже, возрастной и никому уже не нужный, кроме турок. Вот там пусть и играет.
Нападающий «Ромы» Диего Перотти не перейдет в «Спартак», сообщает «Матч ТВ».
Агент Габриэле Джуффрида, представляющий интересы Перотти, отклонил предложение московского клуба. Его не устроили условия «Спартака».
У Перотти также было предложение от «Фенербахче».
- В прошлом сезоне Перотти сыграл 14 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.