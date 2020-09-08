Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    «Динамо» расторгло контракт с нападающим сборной Литвы

    Московское «Динамо» сообщило об уходе нападающего Федора Черных.

    «Контракт прекращен по соглашению сторон. Литовский полузащитник пополнил состав бело-голубых в январе 2018 года и провел за «Динамо» в общей сложности 33 матча, в которых забил 3 мяча. Удачи, Федор!» – сообщает пресс-служба клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8054

      paracetamol 1 час назад

      Покупали хлам где попало, а теперь выбрасывают. Ну какой у лимитрофов может быть футбол?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78974
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru