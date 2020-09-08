«Динамо» расторгло контракт с нападающим сборной Литвы

Покупали хлам где попало, а теперь выбрасывают. Ну какой у лимитрофов может быть футбол?
Московское «Динамо» сообщило об уходе нападающего Федора Черных.
«Контракт прекращен по соглашению сторон. Литовский полузащитник пополнил состав бело-голубых в январе 2018 года и провел за «Динамо» в общей сложности 33 матча, в которых забил 3 мяча. Удачи, Федор!» – сообщает пресс-служба клуба.
Фeдор Черных покидает «Динамо». Контракт прекращeн по соглашению сторон Литовский полузащитник пополнил состав бело-голубых в январе 2018 года и провeл за «Динамо» в общей сложности 33 матча, в которых забил 3 мяча.Удачи, Фeдор! pic.twitter.com/94O6neRlZR— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) September 8, 2020