«Динамо» расторгло контракт с нападающим сборной Литвы

Московское «Динамо» сообщило об уходе нападающего Федора Черных.

«Контракт прекращен по соглашению сторон. Литовский полузащитник пополнил состав бело-голубых в январе 2018 года и провел за «Динамо» в общей сложности 33 матча, в которых забил 3 мяча. Удачи, Федор!» – сообщает пресс-служба клуба.