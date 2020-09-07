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«Зенит» получит 180 тысяч за трансфер Лесового в «Динамо»

7 сентября 2020, 23:25
9

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о трансфере полузащитника Даниила Лесового в «Динамо».

«Ситуация достаточно простая и абсолютно понятная. Как известно, в прошлом сезоне Даниил Лесовой находился у нас в команде на правах аренды. Принадлежал игрок «Зениту». По окончании арендного соглашения, то есть после завершения сезона-2019/2020, футболист должен был вернуться в «Зенит». Но в арендном соглашении между нашим клубом и «Зенитом» был пункт о возможном выкупе трансфера, в этом пункте была прописана определeнная сумма. Это довольно распространeнная практика.

За то время, которое Даниил находился у нас, он серьeзного прибавил, стал игроком основного состава, получил хорошую прессу и проводил яркие матчи. В общем, как это уже не раз было со многими футболистами в Туле, его карьера вышла на новый уровень. Поэтому, несмотря на то что сумма выкупа трансфера Лесового была достаточно серьeзной для «Арсенала», мы нашли эти деньги и воспользовались данной опцией. То есть по окончании минувшего чемпионата Даниил не вернулся в «Зенит», а подписал с тульским «Арсеналом» полноценный контракт.

В новом соглашении Лесового также была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду. Это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока «Зениту». Поэтому «Динамо» сейчас покупает Лесового именно за эти деньги, которые прописаны в его новом контракте. «Зенит» получит 10% от суммы трансфера, всe остальное получит «Арсенал».

Была ли возможность удержать Лесового в Туле? Знаете, мы в принципе не сторонники такого подхода. Если человек мыслями уже не с нами, а в другом клубе, то неправильно препятствовать уходу. Футболисту интересно попробовать свои силы в московском «Динамо», команда будет играть в Лиге Европы, его можно понять.

Игрока предложение устроило, «Арсенал» и «Динамо» тоже всe согласовали, мы зарабатываем определeнные деньги для клуба, которые не будут лишними в нашем бюджете. Считаю, что «Арсенал» помог раскрыться Даниилу, он помог нам, поэтому мы желаем ему удачи и дальнейшего роста в карьере», – сказал Аджоев.

  • «Динамо», по данным Transfermarkt, купило игрока за 1,8 миллиона евро.
  • Таким образом, «Зенит» заработал на этом трансфере 180 тысяч евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Динамо Зенит Лесовой Даниил Аджоев Гурам
Комментарии (9)
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acor94
1599511930
Щас Арсенал Зиньковского и все останутся довольны)
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evgevg13
1599535462
эх...
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_Marqella_
1599535679
Ну такое...слов много а дальше что? Лесовой??как классно сказано"получил хорошую прессу"...ну пока не топчик..желеть не о чем..)) Предположу, что с такой "прессой" шансов заиграть у него не много..
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paracetamol
1599545997
Была ли возможность удержать Лесового в Туле? ... ------------------------------------ А кто играть будет? Так вы скоро и Тулу продадите, мать вашу, эффективные менеджеры!
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miroslaw.ewdonin
1599547018
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Garrincha58
1599547661
просрали хорошего игрока, а таких как Сутормин или Ерохин держат и кормят,где логика?
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paracetamol
1599555408
Зенит здорово разбогатеет. Хотя, пустячок, но приятно!
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САДЫЧОК
1599559157
Честно , не знаю как играет этот футболист , но 180 тысяч любой в Зените - 2 стоит...
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