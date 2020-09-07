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    «Зенит» получит 180 тысяч за трансфер Лесового в «Динамо»

    Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о трансфере полузащитника Даниила Лесового в «Динамо».

    «Ситуация достаточно простая и абсолютно понятная. Как известно, в прошлом сезоне Даниил Лесовой находился у нас в команде на правах аренды. Принадлежал игрок «Зениту». По окончании арендного соглашения, то есть после завершения сезона-2019/2020, футболист должен был вернуться в «Зенит». Но в арендном соглашении между нашим клубом и «Зенитом» был пункт о возможном выкупе трансфера, в этом пункте была прописана определeнная сумма. Это довольно распространeнная практика.

    За то время, которое Даниил находился у нас, он серьeзного прибавил, стал игроком основного состава, получил хорошую прессу и проводил яркие матчи. В общем, как это уже не раз было со многими футболистами в Туле, его карьера вышла на новый уровень. Поэтому, несмотря на то что сумма выкупа трансфера Лесового была достаточно серьeзной для «Арсенала», мы нашли эти деньги и воспользовались данной опцией. То есть по окончании минувшего чемпионата Даниил не вернулся в «Зенит», а подписал с тульским «Арсеналом» полноценный контракт.

    В новом соглашении Лесового также была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду. Это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока «Зениту». Поэтому «Динамо» сейчас покупает Лесового именно за эти деньги, которые прописаны в его новом контракте. «Зенит» получит 10% от суммы трансфера, всe остальное получит «Арсенал».

    Была ли возможность удержать Лесового в Туле? Знаете, мы в принципе не сторонники такого подхода. Если человек мыслями уже не с нами, а в другом клубе, то неправильно препятствовать уходу. Футболисту интересно попробовать свои силы в московском «Динамо», команда будет играть в Лиге Европы, его можно понять.

    Игрока предложение устроило, «Арсенал» и «Динамо» тоже всe согласовали, мы зарабатываем определeнные деньги для клуба, которые не будут лишними в нашем бюджете. Считаю, что «Арсенал» помог раскрыться Даниилу, он помог нам, поэтому мы желаем ему удачи и дальнейшего роста в карьере», – сказал Аджоев.

    • «Динамо», по данным Transfermarkt, купило игрока за 1,8 миллиона евро.
    • Таким образом, «Зенит» заработал на этом трансфере 180 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.09.2020 23:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1393

      acor94 1 час назад

      Щас Арсенал Зиньковского и все останутся довольны)

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