«Зенит» получит 180 тысяч за трансфер Лесового в «Динамо»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о трансфере полузащитника Даниила Лесового в «Динамо».

«Ситуация достаточно простая и абсолютно понятная. Как известно, в прошлом сезоне Даниил Лесовой находился у нас в команде на правах аренды. Принадлежал игрок «Зениту». По окончании арендного соглашения, то есть после завершения сезона-2019/2020, футболист должен был вернуться в «Зенит». Но в арендном соглашении между нашим клубом и «Зенитом» был пункт о возможном выкупе трансфера, в этом пункте была прописана определeнная сумма. Это довольно распространeнная практика.

За то время, которое Даниил находился у нас, он серьeзного прибавил, стал игроком основного состава, получил хорошую прессу и проводил яркие матчи. В общем, как это уже не раз было со многими футболистами в Туле, его карьера вышла на новый уровень. Поэтому, несмотря на то что сумма выкупа трансфера Лесового была достаточно серьeзной для «Арсенала», мы нашли эти деньги и воспользовались данной опцией. То есть по окончании минувшего чемпионата Даниил не вернулся в «Зенит», а подписал с тульским «Арсеналом» полноценный контракт.

В новом соглашении Лесового также была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду. Это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока «Зениту». Поэтому «Динамо» сейчас покупает Лесового именно за эти деньги, которые прописаны в его новом контракте. «Зенит» получит 10% от суммы трансфера, всe остальное получит «Арсенал».

Была ли возможность удержать Лесового в Туле? Знаете, мы в принципе не сторонники такого подхода. Если человек мыслями уже не с нами, а в другом клубе, то неправильно препятствовать уходу. Футболисту интересно попробовать свои силы в московском «Динамо», команда будет играть в Лиге Европы, его можно понять.

Игрока предложение устроило, «Арсенал» и «Динамо» тоже всe согласовали, мы зарабатываем определeнные деньги для клуба, которые не будут лишними в нашем бюджете. Считаю, что «Арсенал» помог раскрыться Даниилу, он помог нам, поэтому мы желаем ему удачи и дальнейшего роста в карьере», – сказал Аджоев.