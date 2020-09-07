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    «Ротор» арендовал бразильского форварда батумского «Динамо»

    «Ротор» сообщил о переходе 24-летнего нападающего «Динамо» Батуми Джовино Фламариона на правах аренды.

    Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба волгоградцев.

    • Бразилец провел за батумский клуб 60 матчей, забил 21 гол, отдал 5 ассистов.
    • Фламарион – воспитанник бразильского «Палмейраса».

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    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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