«Ротор» арендовал бразильского форварда батумского «Динамо»

«Ротор» сообщил о переходе 24-летнего нападающего «Динамо» Батуми Джовино Фламариона на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба волгоградцев.
- Бразилец провел за батумский клуб 60 матчей, забил 21 гол, отдал 5 ассистов.
- Фламарион – воспитанник бразильского «Палмейраса».
Джовино перешел в «Ротор» на правах арендыhttps://t.co/FlZS8eSZ6vАрендное соглашение рассчитано до конца сезона.#ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/X4SIy1RqsC— CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 7, 2020