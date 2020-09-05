Журналист Алексеев: «Сочи» вскоре подпишет Юсупова»

Полузащитник Артур Юсупов продолжит карьеру в «Сочи». Игрок уже находится в расположении команды.

«По моим данным, в ближайшее время «Сочи» объявит о подписании соглашения с Юсуповым. Стороны обо всем договорились. Артур уже присоединился к команде и прошeл тесты», – сообщает Константин Алексеев.