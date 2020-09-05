Журналист Алексеев: «Сочи» вскоре подпишет Юсупова»

Полузащитник Артур Юсупов продолжит карьеру в «Сочи». Игрок уже находится в расположении команды.
«По моим данным, в ближайшее время «Сочи» объявит о подписании соглашения с Юсуповым. Стороны обо всем договорились. Артур уже присоединился к команде и прошeл тесты», – сообщает Константин Алексеев.
- Последним клубом Юсупова было «Динамо».
- Полузащитник провел в минувшем сезоне РПЛ 21 матч, забив гол и сделав один ассист.
- «Сочи» идет в таблице третьим.
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.