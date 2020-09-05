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    Журналист Алексеев: «Сочи» вскоре подпишет Юсупова»

    Полузащитник Артур Юсупов продолжит карьеру в «Сочи». Игрок уже находится в расположении команды.

    «По моим данным, в ближайшее время «Сочи» объявит о подписании соглашения с Юсуповым. Стороны обо всем договорились. Артур уже присоединился к команде и прошeл тесты», – сообщает Константин Алексеев.

    • Последним клубом Юсупова было «Динамо».
    • Полузащитник провел в минувшем сезоне РПЛ 21 матч, забив гол и сделав один ассист.
    • «Сочи» идет в таблице третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

    Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    05.09.2020 22:21
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