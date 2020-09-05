Норманн – лучший игрок «Ростова» в августе

Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды по итогам августа.

Этого звания удостоился полузащитник Матиас Норманн.

Норвежский хавбек получил среднюю оценку от болельщиков – 4,7 из 5.

В пятерку лучших также вошли Кенто Хашимото, Сергей Песьяков, Максим Осипенко и Хорен Байрамян.

В августе Норманн провел за «Ростов» шесть матчей и забил один гол.