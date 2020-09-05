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    Норманн – лучший игрок «Ростова» в августе

    Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды по итогам августа.

    Этого звания удостоился полузащитник Матиас Норманн.

    Норвежский хавбек получил среднюю оценку от болельщиков – 4,7 из 5.

    В пятерку лучших также вошли Кенто Хашимото, Сергей Песьяков, Максим Осипенко и Хорен Байрамян.

    В августе Норманн провел за «Ростов» шесть матчей и забил один гол.

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    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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