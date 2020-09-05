Норманн – лучший игрок «Ростова» в августе

Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды по итогам августа.
Этого звания удостоился полузащитник Матиас Норманн.
Норвежский хавбек получил среднюю оценку от болельщиков – 4,7 из 5.
В пятерку лучших также вошли Кенто Хашимото, Сергей Песьяков, Максим Осипенко и Хорен Байрамян.
В августе Норманн провел за «Ростов» шесть матчей и забил один гол.
Матиас Норманн «Ростсельмаш — лучший игрок августа» в составе «Ростова»Полузащитник получил среднюю оценку от болельщиков 4.7 из 5. https://t.co/CQKWXKlyD3 pic.twitter.com/quDjDF9ElE— Football Club Rostov (@rostovfc) September 5, 2020