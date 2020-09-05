Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Marca: Месси не вернулся к тренировкам с «Барселоной»

    В субботу утром «Барселона» провела очередную тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

    На занятии не присутствовал капитан команды Лионель Месси, который в пятницу заявил, что остается в каталонском клубе.

    Возможно, отсутствие аргентинца на клубной базе связано с тем, что он не прошeл вовремя тестирование на наличие коронавируса.

    Не исключено, что Месси вернется к тренировочному процессу уже в понедельник.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Suicide 25 минут назад

      Ну то есть, человека насильно оставили в клубе, а теперь удивляются почему ему на все похер и он кладет болт?)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78947
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru