Marca: Месси не вернулся к тренировкам с «Барселоной»

В субботу утром «Барселона» провела очередную тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

На занятии не присутствовал капитан команды Лионель Месси, который в пятницу заявил, что остается в каталонском клубе.

Возможно, отсутствие аргентинца на клубной базе связано с тем, что он не прошeл вовремя тестирование на наличие коронавируса.

Не исключено, что Месси вернется к тренировочному процессу уже в понедельник.