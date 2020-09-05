Marca: Месси не вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Ну то есть, человека насильно оставили в клубе, а теперь удивляются почему ему на все похер и он кладет болт?)))
В субботу утром «Барселона» провела очередную тренировку в рамках подготовки к новому сезону.
На занятии не присутствовал капитан команды Лионель Месси, который в пятницу заявил, что остается в каталонском клубе.
Возможно, отсутствие аргентинца на клубной базе связано с тем, что он не прошeл вовремя тестирование на наличие коронавируса.
Не исключено, что Месси вернется к тренировочному процессу уже в понедельник.