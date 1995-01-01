Глушенков вывел молодежную сборную России вперед в матче с болгарами. Это его первый гол за два месяца

Зря Глушенкова не ставят в основу Тедеско,,,парень вполне может заиграть,,
В эти минуты проходит матч пятой группы отбора чемпионата Европы-2021 для футболистов не старше 21 года между россиянами и болгарами. На первой минуте хозяев вывел вперед спартаковец Максим Глушенков.
Ему ассистировал футболист ЦСКА Константин Кучаев. Встреча проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.
- В случае победы Россия укрепит лидерство в группе.
- Глушенков не забивал с 7 июля.
- Игрок стоит на рынке 1,2 миллиона евро.