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    Глушенков вывел молодежную сборную России вперед в матче с болгарами. Это его первый гол за два месяца

    В эти минуты проходит матч пятой группы отбора чемпионата Европы-2021 для футболистов не старше 21 года между россиянами и болгарами. На первой минуте хозяев вывел вперед спартаковец Максим Глушенков.

    Ему ассистировал футболист ЦСКА Константин Кучаев. Встреча проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.

    • В случае победы Россия укрепит лидерство в группе.
    • Глушенков не забивал с 7 июля.
    • Игрок стоит на рынке 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13495

      slavutiq70 7 минут назад

      Зря Глушенкова не ставят в основу Тедеско,,,парень вполне может заиграть,,

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