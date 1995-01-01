Глушенков вывел молодежную сборную России вперед в матче с болгарами. Это его первый гол за два месяца

В эти минуты проходит матч пятой группы отбора чемпионата Европы-2021 для футболистов не старше 21 года между россиянами и болгарами. На первой минуте хозяев вывел вперед спартаковец Максим Глушенков.

Ему ассистировал футболист ЦСКА Константин Кучаев. Встреча проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.