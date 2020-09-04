Коутиньо начал предсезонку с «Барселоной». Он прервал отпуск

С ним никто не разговаривает после 1/4 ЛЧ
Полузащитник Филиппе Коутиньо вернулся в расположение «Барселоны». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Баварии».
Бразилец уже приступил к предсезонной подготовке с командой. Он прервал отпуск, который был ему предоставлен до 8 сентября.
- Коутиньо выиграл с «Баварией» три трофея: Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
- Он забил «Барселоне» два гола в четвертьфинале ЛЧ.
Ciutat Esportiva@Phil_Coutinho has joined preseason training pic.twitter.com/4TaWcgbIsd— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 4, 2020