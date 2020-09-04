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    Коутиньо начал предсезонку с «Барселоной». Он прервал отпуск

    Полузащитник Филиппе Коутиньо вернулся в расположение «Барселоны». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Баварии».

    Бразилец уже приступил к предсезонной подготовке с командой. Он прервал отпуск, который был ему предоставлен до 8 сентября.

    • Коутиньо выиграл с «Баварией» три трофея: Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
    • Он забил «Барселоне» два гола в четвертьфинале ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1721

      Puddle 7 минут назад

      С ним никто не разговаривает после 1/4 ЛЧ

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