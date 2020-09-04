Коутиньо начал предсезонку с «Барселоной». Он прервал отпуск

Полузащитник Филиппе Коутиньо вернулся в расположение «Барселоны». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Баварии».

Бразилец уже приступил к предсезонной подготовке с командой. Он прервал отпуск, который был ему предоставлен до 8 сентября.

Коутиньо выиграл с «Баварией» три трофея: Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

Он забил «Барселоне» два гола в четвертьфинале ЛЧ.