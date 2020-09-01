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    РПЛ поздравила «Урал» с 90-летием

    «Урал» отмечает 90-й день рождения. В твиттере РПЛ не забыла поздравить своего члена с круглой датой.

    «Поздравляем «Урал» с 90-летием! Желаем красивых голов и ярких побед!» – написала пресс-служба.

    • Учредитель клуба – Свердловская область.
    • Дважды клуб играл в финале Кубка России.
    • «Урал» идет сейчас в таблице 11-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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