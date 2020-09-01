РПЛ поздравила «Урал» с 90-летием

«Урал» отмечает 90-й день рождения. В твиттере РПЛ не забыла поздравить своего члена с круглой датой.
«Поздравляем «Урал» с 90-летием! Желаем красивых голов и ярких побед!» – написала пресс-служба.
- Учредитель клуба – Свердловская область.
- Дважды клуб играл в финале Кубка России.
- «Урал» идет сейчас в таблице 11-м.
Поздравляем @FCURAL с 90-летием!⠀Желаем красивых голов и ярких побед!⠀#ТинькоффРПЛ #Урал pic.twitter.com/DqINbz18Ya— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2020