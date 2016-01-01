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    Глава судейского комитета РФС встретится с Еськовым, не прошедшим проверку на полиграфе

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц завтра проведет разговор с арбитром Алексеем Еськовым, временно отстраненным от судейской работы.

    После встречи станет ясно, на какой срок Еськов будет дисквалифицирован.

    Сообщалось, что рефери не прошел тест на полиграфе: ​​​​​​он ​не смог честно ответить на вопрос о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу не от работодателя.

    • В отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование.
    • Судья был видеоассистентом на матче первого тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4972

      Alekxei Z. 12 минут назад

      Потехи ради посмотрел отчёт матча Ростов-Уфа.
      Ничего криминального не увидел, всё по делу.
      Если и наказывать , то только за Спартак-Сочи , где на ВАРе 2 пенальти стрёмных проглядел.

      1
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      Рейтинг: +5549

      Hektor 84 23 минуты назад

      Если не прошел то где прокуратура и следственный комитет? Ему не с Арменом нужно встретиться.

      0
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      Рейтинг: +4766

      САДЫЧОК 36 минут назад

      Надо не главе с ним встречаться -а прокурору !

      1
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      Рейтинг: +160

      Ужас Бората 1 час назад

      Стыдно за аларма и бората!

      3
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      Рейтинг: -147

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Отдохнет на газпромовские деньги и дальше свистеть. Лучше бы распутали грязный бомжовский клубок и выгнали грязных бомжей в низший дивизион, как Ювентус в Италии.

      5
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      Рейтинг: +3119

      Cleaner > Стыдно за зенит 20 минут назад

      Так может он от Спартака когда то деньги получал? Или от Сочей? Или от Тамбова? Почему сразу Зенит?!!

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      Рейтинг: -147

      Стыдно за зенит > Cleaner 3 минуты назад

      На матч открытия помойки с Уралом он точно был заряжен. Позор нацпроекту!

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      Рейтинг: +1041

      Klaido > Cleaner 16 секунд назад

      от него за версту гомосятинкой тянет

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