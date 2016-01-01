Глава судейского комитета РФС встретится с Еськовым, не прошедшим проверку на полиграфе

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц завтра проведет разговор с арбитром Алексеем Еськовым, временно отстраненным от судейской работы.

После встречи станет ясно, на какой срок Еськов будет дисквалифицирован.

Сообщалось, что рефери не прошел тест на полиграфе: ​​​​​​он ​не смог честно ответить на вопрос о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу не от работодателя.