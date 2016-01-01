Глава судейского комитета РФС встретится с Еськовым, не прошедшим проверку на полиграфе

Потехи ради посмотрел отчёт матча Ростов-Уфа.
Ничего криминального не увидел, всё по делу.
Если и наказывать , то только за Спартак-Сочи , где на ВАРе 2 пенальти стрёмных проглядел.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц завтра проведет разговор с арбитром Алексеем Еськовым, временно отстраненным от судейской работы.
После встречи станет ясно, на какой срок Еськов будет дисквалифицирован.
Сообщалось, что рефери не прошел тест на полиграфе: он не смог честно ответить на вопрос о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу не от работодателя.