Sky Sports: ван де Бек прошел медосмотр для «МЮ»

Полузащитник Донни ван де Бек в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, голландец успешно прошел медобследование и прибудет в расположение новой команды после матчей сборной Нидерландов в Лиге наций.

«МЮ» заплатит за ван де Бека около 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Игрок подпишет пятилетний контракт.