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    Sky Sports: ван де Бек прошел медосмотр для «МЮ»

    Полузащитник Донни ван де Бек в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Юнайтед».

    По информации Sky Sports, голландец успешно прошел медобследование и прибудет в расположение новой команды после матчей сборной Нидерландов в Лиге наций.

    «МЮ» заплатит за ван де Бека около 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Игрок подпишет пятилетний контракт.

    • В прошлом сезоне ван де Бек провел в чемпионате Нидерландов 23 матча, забив восемь мячей и сделав шесть ассистов.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +539

      talgatnurzhanov2006 29 минут назад

      Голландцы всегда успешно выступали в Англий. Супер трансфер, поздравляю.

      0
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      Рейтинг: +1356

      LOKOfanatik19 29 минут назад

      Быстрей быстрей, пока не верится, уж хочется чтоб официально представили. Упамекано купите и уломайте Санчо и все будет здорово.

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