Sky Sports: ван де Бек прошел медосмотр для «МЮ»

Голландцы всегда успешно выступали в Англий. Супер трансфер, поздравляю.
Полузащитник Донни ван де Бек в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Юнайтед».
По информации Sky Sports, голландец успешно прошел медобследование и прибудет в расположение новой команды после матчей сборной Нидерландов в Лиге наций.
«МЮ» заплатит за ван де Бека около 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Игрок подпишет пятилетний контракт.
- В прошлом сезоне ван де Бек провел в чемпионате Нидерландов 23 матча, забив восемь мячей и сделав шесть ассистов.