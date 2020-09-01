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  • Джикия: «Спартак» – команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает, и тех, кто завидует»

Джикия: «Спартак» – команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает, и тех, кто завидует»

1 сентября 2020, 00:40
23

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о шумихе и скандалах, которые окружают московский клуб.

«А когда-то было по-другому? Я в клубе с 2017 года, и ни одного дня не помню, чтобы вокруг «Спартака» была тишина. Это нормально, «Спартак» – это команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает за нее, и тех, кто ей завидует», – сказал Джикия.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ по итогам шести туров.
  • После матча первого тура против «Сочи» (2:2) владелец клуба Леонид Федун угрожал сняться с чемпионата.

Джикия – о слухах про интерес «Наполи» и «Фиорентины»: «Мне приятно. В этом есть определенное признание и оценка твоей игры»

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (23)
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Hektor 84
1598913777
Да вот бората и аларма Спартак больше заботит чем синит))))
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Спартак Имел
1598930981
вообще по*хую на пищевик! ждем на следующий год в фнл! у них там в пищевике все игроки деградируют, если бакаева в прошлом сезоне называли чуть ли не лучшим игроком то щас как бы обратно в арсенал не ушел(тульский если че, а то спартаковские тупые они подумают что лондонский)
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talgatnurzhanov2006
1598933218
сейчас все упыри вылезут
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MDAR
1598934705
Вот здесь Жора в точку попал.
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ivany4
1598936603
И ведь не поспоришь! Наличие радужных, с северной окраины, на ветках Спартака, прямое подтверждение слов капитана.
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vladimir-7
1598941345
Георгий, а чему завидовать, единственное тому, что много денег в клуб отстёгивает из Лукойла Вагит Алекперов. Конечно, любой клуб мечтает о таком финансовом содержании клуба, да это не зависть, а ЖЕЛАНИЕ других клубов иметь такие же финансовые возможности, как у спартака, Зенита, Локомотива и возможно у Краснодара.
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NewLife
1598945006
Прав Георгий! Спартак на первом месте, и радужные хунвейбины приутихли и поджали хвосты.
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Fancyfall
1598950690
поэтому и народная, нет равнодушных) кто-то поддерживает, кто-то ненавидит... кому-то всё время стыдно)))
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neveldomha
1598953107
Свинина в России популярна. В этом нет никакой тайны.
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Вальдемар IV
1598955671
меня сосед-алкаш вечно донимает, наверное я ему завидую или слежу за его жизнью
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