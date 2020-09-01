Джикия: «Спартак» – команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает, и тех, кто завидует»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о шумихе и скандалах, которые окружают московский клуб.

«А когда-то было по-другому? Я в клубе с 2017 года, и ни одного дня не помню, чтобы вокруг «Спартака» была тишина. Это нормально, «Спартак» – это команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает за нее, и тех, кто ей завидует», – сказал Джикия.

«Спартак» лидирует в РПЛ по итогам шести туров.

После матча первого тура против «Сочи» (2:2) владелец клуба Леонид Федун угрожал сняться с чемпионата.

Джикия – о слухах про интерес «Наполи» и «Фиорентины»: «Мне приятно. В этом есть определенное признание и оценка твоей игры»