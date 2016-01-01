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    Джикия: «Спартак» – команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает, и тех, кто завидует»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о шумихе и скандалах, которые окружают московский клуб.

    «А когда-то было по-другому? Я в клубе с 2017 года, и ни одного дня не помню, чтобы вокруг «Спартака» была тишина. Это нормально, «Спартак» – это команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает за нее, и тех, кто ей завидует», – сказал Джикия.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ по итогам шести туров.
    • После матча первого тура против «Сочи» (2:2) владелец клуба Леонид Федун угрожал сняться с чемпионата.

    Джикия – о слухах про интерес «Наполи» и «Фиорентины»: «Мне приятно. В этом есть определенное признание и оценка твоей игры»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5538

      Hektor 84 1 час назад

      Да вот бората и аларма Спартак больше заботит чем синит))))

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