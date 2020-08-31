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  • Джикия: «Был момент, когда я задумался: а что если «Спартак» правда снимется с чемпионата?»

Джикия: «Был момент, когда я задумался: а что если «Спартак» правда снимется с чемпионата?»

31 августа 2020, 17:57
5

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отнесся к словам владельца клуба Леонида Федуна о том, что он снимет команду с чемпионата России.

«Я понимаю Леонида Арнольдовича — он только что посмотрел матч, и все что там происходило, был на нервах, на эмоциях, высказался сгоряча. Это нормально — живой человек, которому небезразлично то, что происходит. Но мы представляли себе это так, что пройдет время, и все придет в норму.

На следующий день все поняли, что сниматься «Спартак» не будет. Хотя был один момент, когда я задумался: а что если это вдруг произойдет? Реально ли вообще сняться с чемпионата? Как это будет происходить? Что будет потом? Я в клубе с 2017 года, и ни одного дня не помню, чтобы вокруг «Спартака» была тишина. Это нормально, «Спартак» — это команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает за нее, и тех, кто ей завидует», – сказал Джикия.

  • Федун заявил, что «Спартак» снимается с чемпионата, после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2), в котором в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Федун Леонид
Комментарии (5)
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vsespartak01
1598885976
жорик!не будет этого!спартак -есть спартак!
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knikos
1598897834
Странная фраза : " И тех, кто переживает за нее, и тех, кто ей завидует" . А как те , кто просто не уважает , не любит Спам ? А таких больше , чем тех , кто якобы завидует . Да и чему завидовать ? Смешной он ...
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Plyash
1598901961
Фантазёр ты,Жора,эмоции начальника надо понимать.
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De_Frenki
1598908512
ТИПА ТЫ ПИСДАБОЛА ФЕДУНА НЕ ЗНАЕШЬ...
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zigbert
1598975751
Сказал сгоряча,не подумав.
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