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    Джикия: «Был момент, когда я задумался: а что если «Спартак» правда снимется с чемпионата?»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отнесся к словам владельца клуба Леонида Федуна о том, что он снимет команду с чемпионата России.

    «Я понимаю Леонида Арнольдовича — он только что посмотрел матч, и все что там происходило, был на нервах, на эмоциях, высказался сгоряча. Это нормально — живой человек, которому небезразлично то, что происходит. Но мы представляли себе это так, что пройдет время, и все придет в норму.

    На следующий день все поняли, что сниматься «Спартак» не будет. Хотя был один момент, когда я задумался: а что если это вдруг произойдет? Реально ли вообще сняться с чемпионата? Как это будет происходить? Что будет потом? Я в клубе с 2017 года, и ни одного дня не помню, чтобы вокруг «Спартака» была тишина. Это нормально, «Спартак» — это команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает за нее, и тех, кто ей завидует», – сказал Джикия.

    • Федун заявил, что «Спартак» снимается с чемпионата, после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2), в котором в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2428

      vsespartak01 2 часа назад

      жорик!не будет этого!спартак -есть спартак!

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