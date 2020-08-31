«Локомотив» опубликовал видео с фрагментами карьеры Алексея Миранчука

Видео опубликовали, а прощание организовать не шмогли. Кто там организатор в "Локомотиве"? Тоже Кикнадзе?
Пресс-служба «Локомотива» выложила в твиттере ролик с ретроспективой карьеры полузащитника Алексея Миранчука.
В воскресенье клуб объявил о переходе 24-летнего футболиста в «Аталанту».
- Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
- Миранчук – воспитанник «Локо».
- За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
«В 15 лет я впервые надел футболку «Локомотива»Ретроспектива карьеры Лeши Миранчука – в видео от #LOKO TV pic.twitter.com/LAg8mAsOjD— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 31, 2020