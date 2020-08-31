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    «Локомотив» опубликовал видео с фрагментами карьеры Алексея Миранчука

    Пресс-служба «Локомотива» выложила в твиттере ролик с ретроспективой карьеры полузащитника Алексея Миранчука.

    В воскресенье клуб объявил о переходе 24-летнего футболиста в «Аталанту».

    • Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3897

      Томик 2 часа назад

      Видео опубликовали, а прощание организовать не шмогли. Кто там организатор в "Локомотиве"? Тоже Кикнадзе?

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