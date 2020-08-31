«Локомотив» опубликовал видео с фрагментами карьеры Алексея Миранчука

Пресс-служба «Локомотива» выложила в твиттере ролик с ретроспективой карьеры полузащитника Алексея Миранчука.

В воскресенье клуб объявил о переходе 24-летнего футболиста в «Аталанту».

Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.

Миранчук – воспитанник «Локо».

За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.