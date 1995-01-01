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    De Telegraaf: «МЮ» заплатит за ван де Бека 45 миллионов

    Стали известны подробности трансфера полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».

    По информации De Telegraaf, «МЮ» отдаст за голландца 45 миллионов евро вместе с бонусами. С игроком согласован пятилетний контракт.

    Футболист уже сообщил одноклубникам, что уходит в «МЮ».

    • В прошлом сезоне ван де Бек провел в чемпионате Нидерландов 23 матча, забив восемь мячей и сделав шесть ассистов.

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    Источник: De Telegraaf

    De Telegraaf – крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1313

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Мощный трансфер, все таки в МЮ пошел, а не в Реал. Или реал уже не интересовался им....

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