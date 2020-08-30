De Telegraaf: «МЮ» заплатит за ван де Бека 45 миллионов

Стали известны подробности трансфера полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».
По информации De Telegraaf, «МЮ» отдаст за голландца 45 миллионов евро вместе с бонусами. С игроком согласован пятилетний контракт.
Футболист уже сообщил одноклубникам, что уходит в «МЮ».
- В прошлом сезоне ван де Бек провел в чемпионате Нидерландов 23 матча, забив восемь мячей и сделав шесть ассистов.
Источник: De Telegraaf
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