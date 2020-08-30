De Telegraaf: «МЮ» заплатит за ван де Бека 45 миллионов

Стали известны подробности трансфера полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».

По информации De Telegraaf, «МЮ» отдаст за голландца 45 миллионов евро вместе с бонусами. С игроком согласован пятилетний контракт.

Футболист уже сообщил одноклубникам, что уходит в «МЮ».