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De Telegraaf: «МЮ» заплатит за ван де Бека 45 миллионов

30 августа 2020, 22:08
3

Стали известны подробности трансфера полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».

По информации De Telegraaf, «МЮ» отдаст за голландца 45 миллионов евро вместе с бонусами. С игроком согласован пятилетний контракт.

Футболист уже сообщил одноклубникам, что уходит в «МЮ».

  • В прошлом сезоне ван де Бек провел в чемпионате Нидерландов 23 матча, забив восемь мячей и сделав шесть ассистов.

Источник: De Telegraaf

De Telegraaf – крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Аякс Манчестер Юнайтед ван де Бек Донни
Комментарии (3)
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LOKOfanatik19
1598814994
Мощный трансфер, все таки в МЮ пошел, а не в Реал. Или реал уже не интересовался им....
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Oldtrafford83
1598850039
Ждём)
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Dizayner
1598853740
качественный трансфер, крутой игрок по-любому
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