«Локомотив» ведет переговоры по трансферу новых игроков. Среди них Санти Мина

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«Локомотив» еще не закончил трансферную кампанию в текущее трансферное окно, сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
«У нас четыре-пять кандидатур, по которым мы ведем переговоры. Практически все они реальны. Это все нападающие высокого уровня. Санти Мина входит в этот список», – рассказал функционер.
- Этим летом «Локомотив» приобрел Франсуа Камано, Слободана Райковича, Виталия Лисаковича и Виталия Лысцова.
- Команда занимает восьмое место в РПЛ.