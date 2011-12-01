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    «Локомотив» ведет переговоры по трансферу новых игроков. Среди них Санти Мина

    «Локомотив» еще не закончил трансферную кампанию в текущее трансферное окно, сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

    «У нас четыре-пять кандидатур, по которым мы ведем переговоры. Практически все они реальны. Это все нападающие высокого уровня. Санти Мина входит в этот список», – рассказал функционер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:49
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +3602

      dinar7777dinar 26 минут назад

      на трансфермакт ценник 14,5 ляма евро. но продаст ли его сельта за такую цену. попросят как минимум 20 !

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      Рейтинг: -931

      Бoрат 38 минут назад

      Мина замедленного действия . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +41274

      portero 1 час назад

      Кандидатур у вас может быть и 20, но хорошего игрока к нам можно с латинской америке заманить, в европе дорого всё и желания идти к нам нет ни у кого.

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      Рейтинг: +1313

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Только Лисакович вызывает уважение, так себе Камано... Посмотрим, что будет дальше, хоть не из Серии С подписывать то будут... ?(((

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      Рейтинг: +789

      ФК Пупсик > LOKOfanatik19 1 час назад

      Нет, из серии Д.

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      Рейтинг: +1313

      LOKOfanatik19 > ФК Пупсик 1 час назад

      Да ты батенька остряк по сильнее меня будешь.

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