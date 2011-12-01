«Локомотив» ведет переговоры по трансферу новых игроков. Среди них Санти Мина

«Локомотив» еще не закончил трансферную кампанию в текущее трансферное окно, сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

«У нас четыре-пять кандидатур, по которым мы ведем переговоры. Практически все они реальны. Это все нападающие высокого уровня. Санти Мина входит в этот список», – рассказал функционер.