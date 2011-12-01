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    «Локомотив» объявил об уходе Миранчука в «Аталанту»

    «Локомотив» и «Аталанта» договорились о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.

    Переход будет оформлен, когда футболист пройдет медобследование.

    Сообщалось, что «Аталанта» отдаст за игрока около 14 миллионов евро.

    • Миранчук – воспитанник «Локомотива».
    • Игрок провел за москвичей 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1839

      Из Твери Леха 45 минут назад

      Наконец-то! После миллиона новостей перешел-таки. Ну поздравляем, теперь интереса прибавиться за серией А следить и за ее самой забивной командой.

      0
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      Рейтинг: +219

      Отчим_Бората 1 час назад

      ... Да под видом Алеши продадут Антошу... Ловкость рук и схожесть морд...

      6
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      ...
      Рейтинг: +3111

      Cleaner > Отчим_Бората 1 час назад

      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12614

      vladimir-7 > Отчим_Бората 54 минуты назад

      Просто поменяются паспортами и всё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1956

      Nerlinger 2 часа назад

      Мешал он им....??? Бесплатно отдают...!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2151

      shurik45 2 часа назад

      Удачи тебе,Лехандро!!! Второй, после Головина.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12614

      vladimir-7 > shurik45 53 минуты назад

      После А.Головина он первый.

      0
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      Рейтинг: +1445

      Evgeniy32 2 часа назад

      Удачи Алексею!!!!

      3
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      Рейтинг: +3111

      Cleaner 2 часа назад

      Отмучался.

      2
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      Рейтинг: +99

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Удачи хочется пожелать Лёхе в новом клубе) дерзай)

      2
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      Рейтинг: +885

      Mariner 2 часа назад

      Странный трансфер для всех сторон.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5526

      Hektor 84 > Mariner 2 часа назад

      И чем он странный? Миранчук хороший футболист, еще способен прогрессировать и попасть в топ клуб. Объективно говоря он перерос рпл. Аталанта команда постоянно играющая в лиге чемпионов, кстати с успехом играющая. У команды один из лучших в Европе тренеров, укомплектованный состав, играют в быстрый атакующий футбол. Что странного?

      3
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      Рейтинг: +885

      Mariner > Hektor 84 2 часа назад

      Слушай, твоя правда. Чёт как-то я недооценил Аталанту. Ляпнул не глядя. ))) Получается наоборот хороший трансфер для всех сторон. Разве что самим паровозам будет хуже, но возможно они уже не могли удержать Миранчука.

      1
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      Рейтинг: +145

      armen10 > Hektor 84 1 час назад

      Все конечно так, кроме одного но.
      Аталанта в ЛЧ не постоянный участник. Только прошлый сезон и вот этот. Не факт что дальше они за лч буду бороться, с учётом конкуренции за 4ку в лиге.

      -1
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      Рейтинг: +1839

      Из Твери Леха > Mariner 44 минуты назад

      Ой, да хотя бы чисто по-человечески уже хорошо, что свалил из этого унылого чемпионата. Всегда приятно, когда россияне играют в топ-лигах Европы.

      0
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      Рейтинг: +570

      АКМ-74У > armen10 32 минуты назад

      Вот пускай Миранчук и проявит себя, чтобы клуб был постоянным участником ЛЧ. А иначе, зачем его покупала Аталанта?!

      0
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      Рейтинг: +2304

      Semenycch 2 часа назад

      "Сообщалось, что «Аталанта» получит около 14 миллионов евро."
      Авторы этого бреда, так Аталанта получит не только Миранчука, так и еще деньги?

      0
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      Рейтинг: +2304

      Semenycch > Semenycch 2 часа назад

      Ну вот, поправили.

      0
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      Рейтинг: -325

      Синитсосит 2 часа назад

      всё, локо в 5 не попадёт даже

      1
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      Рейтинг: +10

      veikan > Синитсосит 2 часа назад

      это большая ошибка Алексея.Он нужен Локо!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +12614

      vladimir-7 > veikan 48 минут назад

      А в чем ошибка Миранчука, он же нужен Локо?

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