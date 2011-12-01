«Локомотив» объявил об уходе Миранчука в «Аталанту»

«Локомотив» и «Аталанта» договорились о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.

Переход будет оформлен, когда футболист пройдет медобследование.

Сообщалось, что «Аталанта» отдаст за игрока около 14 миллионов евро.

Миранчук – воспитанник «Локомотива».

Игрок провел за москвичей 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.