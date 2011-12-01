«Локомотив» объявил об уходе Миранчука в «Аталанту»

Наконец-то! После миллиона новостей перешел-таки. Ну поздравляем, теперь интереса прибавиться за серией А следить и за ее самой забивной командой.
«Локомотив» и «Аталанта» договорились о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.
Переход будет оформлен, когда футболист пройдет медобследование.
Сообщалось, что «Аталанта» отдаст за игрока около 14 миллионов евро.
- Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- Игрок провел за москвичей 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.
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— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020