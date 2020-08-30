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РПЛ. «Локомотив» и «Зенит» голов не забили, петербуржцы потеряли очки во втором матче подряд

30 августа 2020, 18:06
95

В центральном матче 6-го тура «Локомотив» принимал «Зенит».

Команды не смогли забить голов. Петербуржцы потеряли очки во втором матче подряд – в 5-м туре они проиграли «Динамо».

«Локомотив» поднялся на седьмое место, «Зенит» остался на второй строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука (Райкович, 90+3), Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 80), Куликов, Магкеев, Смолов (Эдер, 66), Камано (Лисакович, 66).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 73), Оздоев (Ерохин, 86), Мостовой, Дзюба, Азмун Ригони, 73), Малком (Сутормин, 86).

Предупреждения: Рыбус, 26; Жемалетдинов, 87.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (95)
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Skull_Boy
1598800174
Е_6ать вот это чемпион 0 ударов в створ и даже нырки не помогли, вот что значит прихвати судейский корпус за жопу и сразу 2 игры толку ноль, и заподло печать про 0 ударов
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Garrincha58
1598800296
Семак уходи в отставку позорная трусливая тактика боясь выпустить молодых и тем более боится заменить этого деревяшку Д..., а вдруг он пожалуется Миллеру и тогда пипец тренеру, если Дзюба в сборной решает кому приезжать то уж в Зените точно всё решает, а Семак просто так для вида
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aleks 265814
1598800425
Где бораты и алармы, с такой игрой в лиге чемпионов нечего ловить ,вас там будут драть как тузик грелку. Ноль ударов в створ и чистый гол паровозов отменили чемпионская игра позор!
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Krossmen73
1598800616
ЛОКО в отличии от предыдущих игр был сегодня собран и дисциплинирован.Конечно же не хватило Крыховяка .Поляк всегда опасен и креативен в созидании.Зенит ничем особенно не удивил.Питер выдал дежурную осторожную игру с минимумом остроты впереди.Моменты были,но сказать что они были 100 % нельзя.То же можно сказать и о игре впереди у ЛОКО.В общем всё шло до первого гола,который так и не состоялся.Счёт как говорится по игре.
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aleks 265814
1598800649
С такой игрой бомжи и в тройку не попадут
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Hektor 84
1598800817
Ну где Буланов со своими высерами? Расскажи Владик на каком месте закончит чемп Локомотив?
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_Marqella_
1598801442
Ни чего страшного не произошло, чувствуется устали...при таком графике и четырьмя матчами на выезде не плохой результат...всё нормально, пауза в чемпионате к месту...Удачи Зенит...
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житель СПб
1598801862
Тут много комментариев явно необъективных. Я на другой ветке по 1 тайму уже все написал, что думаю. Зенит 3-й раз в чемпионы не пустят, это уже понятно. Тактика игры против Зенита выработана (отчетливо показало Динамо): бей классных игроков, и при молчании судей будет результат. Даже какой-то цинизм у телевизионных комментаторов - про якобы "незаметные" нарушения Чорлуки... Куча непоказанных Локо карточек, не реагирования на хватания за футболки... Но! Классная команда и при таких обстоятельствах должна забивать (не говорю - выигрывать). А если ты не забиваешь - то за счет чего выигрывать? Думаю, был бы Семин - Локо мог бы и выиграть. А так - два физрука в руководстве команд. Семак ничего интересного предложить не смог, не придумал. Видимо, просто на это не способен. Печально все это. И очень не хватало такого игрока как Кокорин - бездарно слитого. Согласен с недоброжелателями - как с такой игрой быть в ЛЧ? Не знаю, что там делать.
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oyabun
1598803063
Да, Спартак вчера играл неважно. Но как показывают сегодняшние игры Уфа-Динамо, Локо-Зенит - устали и подсели функционально все. Всё таки такой темп игр каждые 3 дня тяжело дается игрокам. Отсюда и вымученные победы и безликие ничьи. Кстати, у Зенита сегодня ни одного удара в створ ворот. А ведь скамейка длиннее всех.
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zigbert
1598879734
Локомотив выбрал правильную тактику, игру от обороны. Вот если бы Зениту удалось забить мяч,игра бы раскрылась и стала более привлекательной. Но Локомотив исходил от собственных потерь на этот матч. В начале игры осмысленные действия еще были как то заметны но дальше уже пошли издержки плотного графика. Скорость упала. Моменты для взятия ворот были но для такого матча (играли ведь наши ведущие команды) очень мало.
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