РПЛ. «Локомотив» и «Зенит» голов не забили, петербуржцы потеряли очки во втором матче подряд

Суетой сенита на поле удовлетворен ! Этих унылых особей выкинут из ЛЧ и еще не раз засунут в бачок из под мусора, их убогая тактика уже веселит, шлюба не подведи ты лучшее стоячее бревно, и оживаешь только в раздевалке при виде азмуна )))
В центральном матче 6-го тура «Локомотив» принимал «Зенит».
Команды не смогли забить голов. Петербуржцы потеряли очки во втором матче подряд – в 5-м туре они проиграли «Динамо».
«Локомотив» поднялся на седьмое место, «Зенит» остался на второй строчке.
Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука (Райкович, 90+3), Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 80), Куликов, Магкеев, Смолов (Эдер, 66), Камано (Лисакович, 66).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 73), Оздоев (Ерохин, 86), Мостовой, Дзюба, Азмун Ригони, 73), Малком (Сутормин, 86).
Предупреждения: Рыбус, 26; Жемалетдинов, 87.