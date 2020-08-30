РПЛ. «Локомотив» и «Зенит» голов не забили, петербуржцы потеряли очки во втором матче подряд

В центральном матче 6-го тура «Локомотив» принимал «Зенит».

Команды не смогли забить голов. Петербуржцы потеряли очки во втором матче подряд – в 5-м туре они проиграли «Динамо».

«Локомотив» поднялся на седьмое место, «Зенит» остался на второй строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука (Райкович, 90+3), Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 80), Куликов, Магкеев, Смолов (Эдер, 66), Камано (Лисакович, 66).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 73), Оздоев (Ерохин, 86), Мостовой, Дзюба, Азмун Ригони, 73), Малком (Сутормин, 86).

Предупреждения: Рыбус, 26; Жемалетдинов, 87.

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