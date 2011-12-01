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    РПЛ. «Локомотив» и «Зенит» голов не забили, петербуржцы потеряли очки во втором матче подряд

    В центральном матче 6-го тура «Локомотив» принимал «Зенит».

    Команды не смогли забить голов. Петербуржцы потеряли очки во втором матче подряд – в 5-м туре они проиграли «Динамо».

    «Локомотив» поднялся на седьмое место, «Зенит» остался на второй строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука (Райкович, 90+3), Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 80), Куликов, Магкеев, Смолов (Эдер, 66), Камано (Лисакович, 66).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 73), Оздоев (Ерохин, 86), Мостовой, Дзюба, Азмун Ригони, 73), Малком (Сутормин, 86).

    Предупреждения: Рыбус, 26; Жемалетдинов, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии62
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      Рейтинг: +12614

      silver29 11 секунд назад

      Суетой сенита на поле удовлетворен ! Этих унылых особей выкинут из ЛЧ и еще не раз засунут в бачок из под мусора, их убогая тактика уже веселит, шлюба не подведи ты лучшее стоячее бревно, и оживаешь только в раздевалке при виде азмуна )))

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      Рейтинг: +5497

      Hektor 84 1 минуту назад

      Черчес скоро поймет что сам себя закапывает, вызывая шлюбу.

      0
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      Рейтинг: +60

      ВежливыйХам 2 минуты назад

      Локо сегодня молодцы очень добротно и умно сыграли в обороне и на контр атаках действовали неплохо , Зинка примитивно и тупо играет всё на навесы рассчитывает не мыслей в игре и за весь матч 0 ударов в створ красавцы так держать семак

      0
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      Рейтинг: +3910

      Zubo 2 минуты назад

      Семак а раньше замены нельзя было сделать ? Еле ноги волочили уже к 65 минуте ?

      0
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      Рейтинг: +5497

      Hektor 84 3 минуты назад

      Аксакал вызвал в сборную стоячего шлюбу, вместо того чтоб Соболя вызвать.

      1
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      Рейтинг: +5497

      Hektor 84 5 минут назад

      Ну где Буланов со своими высерами? Расскажи Владик на каком месте закончит чемп Локомотив?

      3
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      Рейтинг: -955

      Бoрат 6 минут назад

      Как же здорово , что админ ресурс и судьи ЗА НАС , только судья ВАР сегодня спас наше очко от поражения . Гыгыгы . К то не согласен посмотрите не ту картинку какую нам предложили в эфире , где оффсайд есть , а ту которую надо показывать - В МОМЕНТ ПАСА !!! Зенит - чемпион !!!

      0
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      Рейтинг: +7932

      alarm 7 минут назад

      следующий тур:
      зенит-арсенал (фарм спартака)
      цска-рылы позорные

      и вот если вдруг хрюканы выиграют. если без пенальти, без удалений у соперника, без полиграфов, без угроз сняться, как было во всех их играх этого чемпионата - вот тогда их можно будет назвать претендентами на сохранение прописки в премьер-лиге. а пока только дезеувы позорные и очень визжащие!

      1
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      Рейтинг: +38

      aleks 265814 8 минут назад

      С такой игрой бомжи и в тройку не попадут

      3
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      Рейтинг: -955

      Бoрат > aleks 265814 5 минут назад

      Попадем попадем - асми не сможем , судьи поможут .Гыгыгы .

      -1
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      Рейтинг: +4685

      Krossmen73 8 минут назад

      ЛОКО в отличии от предыдущих игр был сегодня собран и дисциплинирован.Конечно же не хватило Крыховяка .Поляк всегда опасен и креативен в созидании.Зенит ничем особенно не удивил.Питер выдал дежурную осторожную игру с минимумом остроты впереди.Моменты были,но сказать что они были 100 % нельзя.То же можно сказать и о игре впереди у ЛОКО.В общем всё шло до первого гола,который так и не состоялся.Счёт как говорится по игре.

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