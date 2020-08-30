Аджоев – о работе Матюнина на игре со «Спартаком»: «Стыдно! Просто катастрофа! Отправьте его на детектор!»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев недоволен работой судейской бригады на матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). С 45-й минуты туляки играли в меньшинстве.

«Что тут сказать? Десять человек играли против 15... Очень тяжело. Удаление Даниила Лесового? Боковой же все должен видеть. Мяч уходил на угловой. Да, я не оправдываю эмоции Лесового. Но вы разберитесь в эпизоде. От кого мяч то ушел?

Потом Георгию Костадинову нос чуть не сломали. Он лежит, кровь... Ноль реакции. Что вообще происходит? Понадавал желтые... Стыдно! Мы в прошлом году ругали судей. А в этом просто катастрофа! Мы не намерены молчать. Так нельзя! Тогда и Алексея Матюнина отправьте на детектор! Отправьте, почему нет? Раз других посылают, почему его нельзя? Обязательно подадим жалобу на судейство.

Мы ругали Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так. Мы даже вдесятером смотрелись достойно. Но нам противостояло 15 человек. Мне жаль своих ребят», – сказал Аджоев.