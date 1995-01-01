Аджоев – о работе Матюнина на игре со «Спартаком»: «Стыдно! Просто катастрофа! Отправьте его на детектор!»

Даже в Туле стыдно за Спартак! Позор!
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев недоволен работой судейской бригады на матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). С 45-й минуты туляки играли в меньшинстве.
«Что тут сказать? Десять человек играли против 15... Очень тяжело. Удаление Даниила Лесового? Боковой же все должен видеть. Мяч уходил на угловой. Да, я не оправдываю эмоции Лесового. Но вы разберитесь в эпизоде. От кого мяч то ушел?
Потом Георгию Костадинову нос чуть не сломали. Он лежит, кровь... Ноль реакции. Что вообще происходит? Понадавал желтые... Стыдно! Мы в прошлом году ругали судей. А в этом просто катастрофа! Мы не намерены молчать. Так нельзя! Тогда и Алексея Матюнина отправьте на детектор! Отправьте, почему нет? Раз других посылают, почему его нельзя? Обязательно подадим жалобу на судейство.
Мы ругали Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так. Мы даже вдесятером смотрелись достойно. Но нам противостояло 15 человек. Мне жаль своих ребят», – сказал Аджоев.
- «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
- В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
- «Арсенал» занимает 11-е место.