Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Аджоев – о работе Матюнина на игре со «Спартаком»: «Стыдно! Просто катастрофа! Отправьте его на детектор!»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев недоволен работой судейской бригады на матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). С 45-й минуты туляки играли в меньшинстве.

    «Что тут сказать? Десять человек играли против 15... Очень тяжело. Удаление Даниила Лесового? Боковой же все должен видеть. Мяч уходил на угловой. Да, я не оправдываю эмоции Лесового. Но вы разберитесь в эпизоде. От кого мяч то ушел?

    Потом Георгию Костадинову нос чуть не сломали. Он лежит, кровь... Ноль реакции. Что вообще происходит? Понадавал желтые... Стыдно! Мы в прошлом году ругали судей. А в этом просто катастрофа! Мы не намерены молчать. Так нельзя! Тогда и Алексея Матюнина отправьте на детектор! Отправьте, почему нет? Раз других посылают, почему его нельзя? Обязательно подадим жалобу на судейство.

    Мы ругали Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так. Мы даже вдесятером смотрелись достойно. Но нам противостояло 15 человек. Мне жаль своих ребят», – сказал Аджоев.

    • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
    • «Арсенал» занимает 11-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1699

      Puddle 40 минут назад

      Даже в Туле стыдно за Спартак! Позор!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78773
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru