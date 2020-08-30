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  • Аджоев – о работе Матюнина на игре со «Спартаком»: «Стыдно! Просто катастрофа! Отправьте его на детектор!»

Аджоев – о работе Матюнина на игре со «Спартаком»: «Стыдно! Просто катастрофа! Отправьте его на детектор!»

30 августа 2020, 00:39
43

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев недоволен работой судейской бригады на матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). С 45-й минуты туляки играли в меньшинстве.

«Что тут сказать? Десять человек играли против 15... Очень тяжело. Удаление Даниила Лесового? Боковой же все должен видеть. Мяч уходил на угловой. Да, я не оправдываю эмоции Лесового. Но вы разберитесь в эпизоде. От кого мяч то ушел?

Потом Георгию Костадинову нос чуть не сломали. Он лежит, кровь... Ноль реакции. Что вообще происходит? Понадавал желтые... Стыдно! Мы в прошлом году ругали судей. А в этом просто катастрофа! Мы не намерены молчать. Так нельзя! Тогда и Алексея Матюнина отправьте на детектор! Отправьте, почему нет? Раз других посылают, почему его нельзя? Обязательно подадим жалобу на судейство.

Мы ругали Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так. Мы даже вдесятером смотрелись достойно. Но нам противостояло 15 человек. Мне жаль своих ребят», – сказал Аджоев.

  • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
  • «Арсенал» занимает 11-е место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (43)
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Hektor 84
1598744066
Чурка закукарекала! Чеши в свой чуркистан!
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erma
1598745214
Срочно! Нужно! Сделать! Аджоеву! Клизму! Будет легче.
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Cobold
1598760698
Федунишка лыбится и потирает свои ручонки. Он добился своего... теперь судьи бздят и думают лучше свистнуть (или не свистнуть) в пользу Сратака, чем потом проходить детектор и рушить карьеру из-за очередной истерики бензинового свинопаса.
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Ilya26
1598766714
Так и правильно хоть федун и взбаломутил эту тему, но судьи у нас реально ручные, очень удивился, что у зины в прошлом туре стандарта не было - пеналь и гнилая дзюпа радуется своему "бомбардирскому таланту"
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diktatop
1598767057
нос Георгий Костадинов разбил сам врезавшись в руку которая была в правильном положении, лесовой за не спортивное вторую получил, конечно это полностью на усмотрении судьи но если б он умолчал то дальше матч мог перейти в бойню... и так как они валили к примеру айртона.... Арсенал смотрелся достойно но все по делу было... эмоции усталость подвели их...
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Play
1598769873
Стыдно должно быть за Лесового. Там и фол на первую карточку был близок к красной. А во втором эпизоде на повторе слышно, как он дважды говорит боковому - ты долба*б? Это нормально по мнению Аджоева?
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rattyboy
1598770128
Ну что, нытики спартаковские, Вам вместо формы , пачки балетные выдать нужно
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Jack24
1598775169
По поводу Константинова, там он сам об локоть ударился, локоть игрока Спартака был в естественном положение, рука была опущена, никто никуда не прыгал. Он нашел локоть, а не локоть его. Смотри повторы ушлепок.
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55together
1598776789
Спартак зарядил судей как в недавнем чемпионском году, где без них никак не стал бы чемпионом. В тот год ему подсуживали столько, сколько зене не подсуживали в последующих сезонах. Видно разрешили разок подкупить под новый стадион. Похоже история повторяется - спаму после первого матча разрешили "работать" с судьями. Теперь вопрос кто больше заплатит - Спам или Зеня?
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portero
1598783052
Ну про Лесового... сам дурак, если видишь настрой судьи, то помни ты не в столичном клубе, засунь язык на время игры и играй. Лесовой дал повод помог судьям сам. Это игрокам ЦСКА в своё время можно было безнаказанно материть и угрожать судьям, а ты кто??? Еще никто.
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