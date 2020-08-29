Президент «Арсенала» Аджоев: «Судьи сыграли за «Спартак». В этом матче десять выступали против 15»

Гурам Аджоев, президент «Арсенала», недоволен судейством в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). С 45-й минуты туляки выступали в меньшинстве.

«До сегодняшнего дня мы думали, что в футбол играют 11 на 11, но, видимо, это не так. В этом матче десять играли против 15-ти. Судейская бригада во главе с рефери, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за «Спартак». Ключевой момент в матче — удаление Даниила Лесового. Лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?

Дальше. Нам постоянно рассказывают, что VAR вмешивается только, когда видит очевидную ошибку. Какая же тогда ошибка называется очевидной, если не эта? И для чего нужен VAR, если не исправлять такие ситуации? Как составлен протокол VAR, если такие эпизоды проходят мимо него? Одни вопросы… Мы не оправдаем игрока, он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость. Но кто ответит за то, что судьи ломают игру и сводит на нет усилия сотен людей?

И это только один эпизод в матче. Были и другие моменты. Тот же Лесовой первую жeлтую карточку получил за опасную игру, через несколько минут против него был совершeн такой же фол — карточки сопернику нет. Где последовательность? Георгий Костадинову разбили нос локтем — опять ничего. Мы были готовы играть со «Спартаком», что и показал матч. Даже второй тайм, когда играли в меньшинстве. Но мы не готовились к тому, что против нас будет играть ещe и бригада судей», – сказал Аджоев.