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  • Президент «Арсенала» Аджоев: «Судьи сыграли за «Спартак». В этом матче десять выступали против 15»

Президент «Арсенала» Аджоев: «Судьи сыграли за «Спартак». В этом матче десять выступали против 15»

29 августа 2020, 20:57
13

Гурам Аджоев, президент «Арсенала», недоволен судейством в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). С 45-й минуты туляки выступали в меньшинстве.

«До сегодняшнего дня мы думали, что в футбол играют 11 на 11, но, видимо, это не так. В этом матче десять играли против 15-ти. Судейская бригада во главе с рефери, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за «Спартак». Ключевой момент в матче — удаление Даниила Лесового. Лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?

Дальше. Нам постоянно рассказывают, что VAR вмешивается только, когда видит очевидную ошибку. Какая же тогда ошибка называется очевидной, если не эта? И для чего нужен VAR, если не исправлять такие ситуации? Как составлен протокол VAR, если такие эпизоды проходят мимо него? Одни вопросы… Мы не оправдаем игрока, он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость. Но кто ответит за то, что судьи ломают игру и сводит на нет усилия сотен людей?

И это только один эпизод в матче. Были и другие моменты. Тот же Лесовой первую жeлтую карточку получил за опасную игру, через несколько минут против него был совершeн такой же фол — карточки сопернику нет. Где последовательность? Георгий Костадинову разбили нос локтем — опять ничего. Мы были готовы играть со «Спартаком», что и показал матч. Даже второй тайм, когда играли в меньшинстве. Но мы не готовились к тому, что против нас будет играть ещe и бригада судей», – сказал Аджоев.

  • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
  • «Арсенал» занимает 11-е место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (13)
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oyabun
1598724438
Аджоев просто смешон. Судьи регулярно и очень много в каждом матче ошибаются когда мяч уходит за линию. Это эпизод не голевой. И каждый такой эпизод смотреть и разбирать ВАРу? А наезжать грубо на судью никому из игроков не позволительно.Учитесь проигрывать достойно.
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Томик
1598724838
"И это только один эпизод в матче" - вот ключевая фраза. И если бы не поведение обнаглевшего мальчонки, то и предъявить то и не было бы НИ-ЧЕ-ГО. Судья свистел непонятно как - то за разговоры жёлтую, то за опасную игру, то за прыжки в ноги сзади - ничего не показывал. Ничего особенного. Кангва не должен был меняться -это точно, должен был сам уходить в подтрибунку с середины встречи. Стыдно проиграть слабой команде, которую в прошлом сезоне раскатали два раза - понимаю. Но надо держать себя в руках. Или считаете, что всегда должны были "Спартак" теперь обыгрывать. Научите малыша себя на поле вести, чтобы потом "Спартаку" претензии не предъявлять. Ошибка судьи в определении от кого ушёл мяч - смехотворна по своему влиянию на игру. Такого в каждом матче на вес вёдрами выдают. А жёлтую он получил не из-за ошибки судьи, а за неспортивное поведение. И ведь прекрасно понимают же, но надо нести чушь зачем-то.
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Хейтер Аларм
1598725111
Пусть заявят, что снимаются с чемпионата, мб хоть что-то поменяется)
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kvm
1598727736
"десять выступали против 15000000000 "
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мы_не_рабы
1598729640
Мне кажется, что Аджоев занимается чем угодно, но только не футболом. Иначе как понять его претензии к ВАР? Что, ВАР должен рассматривать от кого ушёл мяч? Или как футболист "поливает" судью, возможно, матерком? Понятно что это эмоции, тем более понятны они Спартаковцам, но зачем так истерить?
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ivany4
1598731932
Где вы все были, когда Спартак от судей отбивался в одиночку? Куда вы засунули свой язык, когда Спартак поднял вопрос судейства? Вас все устраивало! Вы тихонько стояли в сторонке и помалкивали!! А когда увидели, что реально можно требовать, стали рот разевать. Что, протокол ВАР только в этом матче не смотрит от кого ушел мяч за линию? Вы только смотрите, что вас касается. И так все клубы. С таким судейством, еще во времена Карпина гл. тренером Спартака, надо было садится и обсуждать работу судейского корпуса и всего комитета. Сейчас каждому бросят подачку, в виде отмены карточки или удаления, и через полгода все вернется на круги своя.
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житель СПб
1598732516
Сказано все по делу, и жаль, что спартаковские на него набросились. Лучше бы промолчали. На другой ветке многие спартаковцы признали и качество игры, и плохое судейство.
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Hektor 84
1598742668
Просто до п и с д е л с я Лесовой! Желтая по делу. Назначение или не назначение углового Вар не рассматривает. Этот Аджоев просто клоун!
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