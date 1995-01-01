Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Президент «Арсенала» Аджоев: «Судьи сыграли за «Спартак». В этом матче десять выступали против 15»

    Гурам Аджоев, президент «Арсенала», недоволен судейством в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). С 45-й минуты туляки выступали в меньшинстве.

    «До сегодняшнего дня мы думали, что в футбол играют 11 на 11, но, видимо, это не так. В этом матче десять играли против 15-ти. Судейская бригада во главе с рефери, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за «Спартак». Ключевой момент в матче — удаление Даниила Лесового. Лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?

    Дальше. Нам постоянно рассказывают, что VAR вмешивается только, когда видит очевидную ошибку. Какая же тогда ошибка называется очевидной, если не эта? И для чего нужен VAR, если не исправлять такие ситуации? Как составлен протокол VAR, если такие эпизоды проходят мимо него? Одни вопросы… Мы не оправдаем игрока, он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость. Но кто ответит за то, что судьи ломают игру и сводит на нет усилия сотен людей?

    И это только один эпизод в матче. Были и другие моменты. Тот же Лесовой первую жeлтую карточку получил за опасную игру, через несколько минут против него был совершeн такой же фол — карточки сопернику нет. Где последовательность? Георгий Костадинову разбили нос локтем — опять ничего. Мы были готовы играть со «Спартаком», что и показал матч. Даже второй тайм, когда играли в меньшинстве. Но мы не готовились к тому, что против нас будет играть ещe и бригада судей», – сказал Аджоев.

    • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
    • «Арсенал» занимает 11-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:57
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +392

      Хейтер Аларм 34 минуты назад

      Пусть заявят, что снимаются с чемпионата, мб хоть что-то поменяется)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3857

      Томик 38 минут назад

      "И это только один эпизод в матче" - вот ключевая фраза. И если бы не поведение обнаглевшего мальчонки, то и предъявить то и не было бы НИ-ЧЕ-ГО. Судья свистел непонятно как - то за разговоры жёлтую, то за опасную игру, то за прыжки в ноги сзади - ничего не показывал. Ничего особенного. Кангва не должен был меняться -это точно, должен был сам уходить в подтрибунку с середины встречи. Стыдно проиграть слабой команде, которую в прошлом сезоне раскатали два раза - понимаю. Но надо держать себя в руках. Или считаете, что всегда должны были "Спартак" теперь обыгрывать. Научите малыша себя на поле вести, чтобы потом "Спартаку" претензии не предъявлять. Ошибка судьи в определении от кого ушёл мяч - смехотворна по своему влиянию на игру. Такого в каждом матче на вес вёдрами выдают. А жёлтую он получил не из-за ошибки судьи, а за неспортивное поведение. И ведь прекрасно понимают же, но надо нести чушь зачем-то.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24362

      oyabun 45 минут назад

      Аджоев просто смешон. Судьи регулярно и очень много в каждом матче ошибаются когда мяч уходит за линию. Это эпизод не голевой. И каждый такой эпизод смотреть и разбирать ВАРу? А наезжать грубо на судью никому из игроков не позволительно.Учитесь проигрывать достойно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3946

      "supermax" > oyabun 38 минут назад

      да это вообще писдос....рядовой эпизод каких навало....и так орать из-за него....судья сам что ли заставил лесового орать на себя? хаха...вряд ли

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2266

      Semenycch 48 минут назад

      Все верно сказал президент Арсенала! Свиньи своими грязными копытами топчутся по стране! И еще, интересно, почему теперь свинья Федун не визжит? Или проспартаковское судейство его полностью устраивает? Свинья и в Африке свинья! Человеческое достоинство, совесть свиньям не присущи!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16438

      DVOK68 > Semenycch 45 минут назад

      Грустно за тебя.Что ж ты и в Африке сам собой остаёшься и человеческое достоинство тебе тоже не присуще...(

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3067

      mopecekca > Semenycch 19 минут назад

      свиньи, свиньи...а ты кто будешь, ******? псина вшивая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16438

      DVOK68 49 минут назад

      Не в жилу Гурамчику...не в жилу...)
      Сначала игроков своих пусть научит не истерить в общении на поле,и если научит то потом может предъявлять.А сейчас вся его трепотня не стоит и рубля ржавого.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78773
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru