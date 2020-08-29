Судья Федотов – об удалении Лесового в матче со «Спартаком»: «Да, махал руками, но все машут. Какие-то обидчивые арбитры пошли»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление на 45-й минуте игрока «Арсенала» Даниила Лесового в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Футболисту была показана вторая желтая карточка за неспортивное поведение.

«Что такого Лесовой мог сказать Антону Кобзеву на жeлтую карточку? Понял бы, если бы Лесовому сразу дали красную. Это означало бы, что было оскорбление. Но была показана жeлтая за неспортивное поведение. Да, Лесовой махал руками, но у нас все машут. Всем теперь жeлтые показывать? Какие-то обидчивые судьи пошли», – сказал Федотов.