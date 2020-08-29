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  • Судья Федотов – об удалении Лесового в матче со «Спартаком»: «Да, махал руками, но все машут. Какие-то обидчивые арбитры пошли»

Судья Федотов – об удалении Лесового в матче со «Спартаком»: «Да, махал руками, но все машут. Какие-то обидчивые арбитры пошли»

29 августа 2020, 20:08
18

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление на 45-й минуте игрока «Арсенала» Даниила Лесового в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Футболисту была показана вторая желтая карточка за неспортивное поведение.

«Что такого Лесовой мог сказать Антону Кобзеву на жeлтую карточку? Понял бы, если бы Лесовому сразу дали красную. Это означало бы, что было оскорбление. Но была показана жeлтая за неспортивное поведение. Да, Лесовой махал руками, но у нас все машут. Всем теперь жeлтые показывать? Какие-то обидчивые судьи пошли», – сказал Федотов.

  • «Арсенал» забил первым, но преимущество не удержал.
  • «Спартак» возглавил таблицу.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Лесовой Даниил
Комментарии (18)
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NewLife
1598721491
"Лесовой махал руками, но у нас все машут. Всем теперь жeлтые показывать? " Этика от Федотова - все воруют, значит воровать можно.
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NewLife
1598722148
Надо понимать, где можно махать, а где нет. За пластиковый стаканчик могут арестовать, а помашишь руками посалят.))
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порт
1598723565
Не судьи обидчивые, а федун языкастый.
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oyabun
1598723754
И за меньшее в отношении судьи карточки дают, например только за лишние разговоры. Судья имел полное право наказать, что и сделал.
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Ганнибал Лектор
1598724582
Зато истеричка бьется в экстазе, не надо сниматься с чемпионата
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Томик
1598725231
Федотов НЕ судья!
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Garrincha58
1598725412
сейчас все судьи будут судить Спартак благосклонно я уверен пришла директива из РФС сПАРТАК не обижать господин Д боится что раньше времени могут отправить в отставку да и судьям не хочется проверки на детекторе а то мало ли что вскроется в их тёмном прошлом у них у всех есть такие моменты за которые стоит дрожать
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Zenit_Zenit
1598727789
Все судейки благодоря истерике Федуна ссат хряков... О футболе как об игре уже можно забыть.
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barbiturny
1598732491
Писец странные люди неболельщики Спартака. Когда Федот говорит, что ошиблись не в пользу Спартака, то Федот ничего не понимает в судействе, и вообще он спартаковский. Теперь два тура Федот говорит, что ошиблись в пользу Спартака, и эти же люди соглашаются с ним. Капец у вас двойные стандарты ребята. Или что #вынепонимаетеэтодругое? Все адекватные люди понимают, что вторая ЖК по делу была. Оправдывать это эмоциями? Увольте! На эмоциях люди людей убивают.
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Play
1598769980
Там на повторе слышно, как Лесовой боковому дважды говорит - ты долба*б? Это тоже нормально, по мнению Федотова?
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