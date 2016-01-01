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    Судья Федотов – об удалении Лесового в матче со «Спартаком»: «Да, махал руками, но все машут. Какие-то обидчивые арбитры пошли»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление на 45-й минуте игрока «Арсенала» Даниила Лесового в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Футболисту была показана вторая желтая карточка за неспортивное поведение.

    «Что такого Лесовой мог сказать Антону Кобзеву на жeлтую карточку? Понял бы, если бы Лесовому сразу дали красную. Это означало бы, что было оскорбление. Но была показана жeлтая за неспортивное поведение. Да, Лесовой махал руками, но у нас все машут. Всем теперь жeлтые показывать? Какие-то обидчивые судьи пошли», – сказал Федотов.

    • «Арсенал» забил первым, но преимущество не удержал.
    • «Спартак» возглавил таблицу.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии9
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      Рейтинг: +48

      ВежливыйХам 18 минут назад

      а если он тебя матом накроет федот как ты поведёшь себя? ручку пожмёшь?

      0
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      Рейтинг: +11297

      Garrincha58 29 минут назад

      сейчас все судьи будут судить Спартак благосклонно я уверен пришла директива из РФС сПАРТАК не обижать господин Д боится что раньше времени могут отправить в отставку да и судьям не хочется проверки на детекторе а то мало ли что вскроется в их тёмном прошлом у них у всех есть такие моменты за которые стоит дрожать

      1
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      Рейтинг: +3857

      Томик 32 минуты назад

      Федотов НЕ судья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2305

      Ганнибал Лектор 43 минуты назад

      Зато истеричка бьется в экстазе, не надо сниматься с чемпионата

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24363

      oyabun 57 минут назад

      И за меньшее в отношении судьи карточки дают, например только за лишние разговоры. Судья имел полное право наказать, что и сделал.

      2
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      Рейтинг: +4595

      порт 1 час назад

      Не судьи обидчивые, а федун языкастый.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2676

      NewLife 1 час назад

      Надо понимать, где можно махать, а где нет. За пластиковый стаканчик могут арестовать, а помашишь руками посалят.))

      1
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      Рейтинг: +2676

      NewLife 1 час назад

      "Лесовой махал руками, но у нас все машут. Всем теперь жeлтые показывать? "
      Этика от Федотова - все воруют, значит воровать можно.

      3
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      Рейтинг: -640

      Аденн 1 час назад

      ну так, представители голубой лагуны избаловали судеек.

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