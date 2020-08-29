Маслов, Умяров и Соболев – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом», Кокорина нет в заявке

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Арсенала» на очный матч шестого тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.
«Арсенал»: Нигматуллин, Пантелеев, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Хлусевич, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Костадинов.
Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачeв, Комбаров, Чаушич, Банда, Аджоев, Минаев.
- Матч состоится в Москве на «Открытие Арене».
- Начало игры – в 18:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ