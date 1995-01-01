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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Маслов, Умяров и Соболев – в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом», Кокорина нет в заявке

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Арсенала» на очный матч шестого тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Пантелеев, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Хлусевич, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Костадинов.

    Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачeв, Комбаров, Чаушич, Банда, Аджоев, Минаев.

    • Матч состоится в Москве на «Открытие Арене».
    • Начало игры – в 18:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7961

      paracetamol 4 минуты назад

      Свини выиграют как всегда, за счет левого пенальти. Соболь научился уже падать!

      0
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      Рейтинг: +24295

      oyabun 12 минут назад

      Интересно, зачем Рассказова в заявку на матч включают? Всё равно ведь не выпустят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -30

      Голубая устрица 14 минут назад

      Опять Ваньку валяет кокоша

      0
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      Рейтинг: +5135

      subbotaspartak 28 минут назад

      Походу тьфу на Кокорина как и в предыдущие годы...
      Сможет доказать обратное?

      0
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      Рейтинг: +24

      ВежливыйХам 32 минуты назад

      Вперёд Спартак назло недругам

      1
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      Рейтинг: +10470

      Alimpasha 36 минут назад

      Маслов слабое звено.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41238

      portero 39 минут назад

      Григолава почему пропускает игру?

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