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    Тиаго Силва: «Пришел в «Челси», чтобы бороться за трофеи»

    Новичок «Челси» Тиаго Силва прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

    «Очень рад присоединиться к «Челси». Счастлив быть частью впечатляющей команды Фрэнка Лэмпарда. Я пришел сюда, чтобы бороться за трофеи. С нетерпением жду возможности сыграть на «Стэмфорд Бридж», – сказал бразилец.

    • 35-летний футболист заключил с клубом контракт по схеме «1+1».
    • Защитник достался «Челси» бесплатно, поскольку был свободным агентом.
    • Ранее сообщалось, что Силва будет зарабатывать в Лондоне 10 миллионов евро в год.

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    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5214

      серега кашин 2 часа назад

      какие нахрен титулы челси весь пенсионный фонд по европе собрал и еще после этого хотят за что то бороться

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      Рейтинг: +1307

      Romio-xxx > серега кашин 2 часа назад

      Какой пенсионный фонд,ты о чем твердишь???Средний возраст команды 25,7,а это совсем не много!!!

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