Тиаго Силва: «Пришел в «Челси», чтобы бороться за трофеи»

Новичок «Челси» Тиаго Силва прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

«Очень рад присоединиться к «Челси». Счастлив быть частью впечатляющей команды Фрэнка Лэмпарда. Я пришел сюда, чтобы бороться за трофеи. С нетерпением жду возможности сыграть на «Стэмфорд Бридж», – сказал бразилец.