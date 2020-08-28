Тиаго Силва: «Пришел в «Челси», чтобы бороться за трофеи»

Новичок «Челси» Тиаго Силва прокомментировал свой переход в лондонский клуб.
«Очень рад присоединиться к «Челси». Счастлив быть частью впечатляющей команды Фрэнка Лэмпарда. Я пришел сюда, чтобы бороться за трофеи. С нетерпением жду возможности сыграть на «Стэмфорд Бридж», – сказал бразилец.
- 35-летний футболист заключил с клубом контракт по схеме «1+1».
- Защитник достался «Челси» бесплатно, поскольку был свободным агентом.
- Ранее сообщалось, что Силва будет зарабатывать в Лондоне 10 миллионов евро в год.
Источник: Официальный сайт «Челси»