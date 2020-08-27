На презентации новичка ЦСКА Фукса выступили две танцовщицы

Говорят та что слева, это кепейсос из спб. Гыгы.
Пресс-служба ЦСКА опубликовала тизер видео про первый день в клубе новичка Бруно Фукса.
В ролике есть кадры с презентации бразильца, на которой к нему присоединяются две танцовщицы, и они вместе исполняют танец.
- ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
- Стороны заключили пятилетний контракт.
- Защитник выбрал себе третий игровой номер.
Завтра #CSKATV выпустит большое видео про первый день @bruno_fuchs99 в #ЦСКА, а пока — тизер pic.twitter.com/jm1UoyH1CV— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 27, 2020