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    На презентации новичка ЦСКА Фукса выступили две танцовщицы

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала тизер видео про первый день в клубе новичка Бруно Фукса.

    В ролике есть кадры с презентации бразильца, на которой к нему присоединяются две танцовщицы, и они вместе исполняют танец.

    • ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
    • Стороны заключили пятилетний контракт.
    • Защитник выбрал себе третий игровой номер.

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    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: -59

      alarm_иг 26 минут назад

      Говорят та что слева, это кепейсос из спб. Гыгы.

      0
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      Рейтинг: +802

      elessar arnor 48 минут назад

      в зеньке дзюба приглашает в раздевалку новичка, в приватную комнатку, и там приветствует новичка

      позор аркалыку и главному отбитышу!

      2
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      Рейтинг: +7880

      alarm 56 минут назад

      в спартаке тоже в перьях всякие, только мужского пола, если их так можно назвать

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +9434

      Skull_Boy 1 час назад

      Прикольно, весело и современно

      0
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      Рейтинг: +83

      Закат ЕдРа 1 час назад

      По дороге от дома до работы 23 столба.

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