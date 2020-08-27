На презентации новичка ЦСКА Фукса выступили две танцовщицы

Пресс-служба ЦСКА опубликовала тизер видео про первый день в клубе новичка Бруно Фукса.

В ролике есть кадры с презентации бразильца, на которой к нему присоединяются две танцовщицы, и они вместе исполняют танец.

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