Фанатам «Локомотива» запретили использовать на играх мегафоны и барабаны

И ещё бы заставили одеть форму спартака, а впереди шагал бы грузин.
В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Журналист Леонид Волотко с места событий сообщил, что болельщикам москвичей запретили проносить на стадион мегафоны и барабаны.
Ранее болельщики «Локомотива» скандировали речевки с критикой руководства клуба.
- «Локомотив» в случае поражения от «Ахмата» может опуститься на седьмое место.
- Поражение от чеченцев может стать для клуба вторым подряд в чемпионате.
- Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.
Локомотив запретил своим же болельщикам барабан и мегафон. На стадионе — тысячи полторы.Нужно было умудриться за пару месяцев сломать все, что Палыч возвращал три года. Но кажется, у Кикнадзе получилось! pic.twitter.com/nf6mhD2GJO— Leonid Volotko (@l_volotko) August 26, 2020