Фанатам «Локомотива» запретили использовать на играх мегафоны и барабаны

В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Журналист Леонид Волотко с места событий сообщил, что болельщикам москвичей запретили проносить на стадион мегафоны и барабаны.

Ранее болельщики «Локомотива» скандировали речевки с критикой руководства клуба.

«Локомотив» в случае поражения от «Ахмата» может опуститься на седьмое место.

Поражение от чеченцев может стать для клуба вторым подряд в чемпионате.

Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.