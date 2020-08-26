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  • Фанатам «Локомотива» запретили использовать на играх мегафоны и барабаны

Фанатам «Локомотива» запретили использовать на играх мегафоны и барабаны

26 августа 2020, 20:10
8

В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Журналист Леонид Волотко с места событий сообщил, что болельщикам москвичей запретили проносить на стадион мегафоны и барабаны.

Ранее болельщики «Локомотива» скандировали речевки с критикой руководства клуба.

  • «Локомотив» в случае поражения от «Ахмата» может опуститься на седьмое место.
  • Поражение от чеченцев может стать для клуба вторым подряд в чемпионате.
  • Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Леонида Волотко
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
Комментарии (8)
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порт
1598462848
И ещё бы заставили одеть форму спартака, а впереди шагал бы грузин.
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Nikita Suarez
1598468957
Микрофон можно было брать?
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filosof sparty
1598471679
Жаль болел паровозов, очень жаль. Какие же удоты в руководстве попадаются, аж диву даёшься
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XaXatyn
1598472189
Так и будет продолжаться пока таких как Кикнадзе будут сажать у руля !
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maygli
1598472246
Понятно теперь почему они проиграли. Отобрать у паровоза гудок и чтобы он поехал? Ну Кикнадзе не прав!!!
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Томик
1598483492
Кикнадзе, вувузелы ещё запрети проносить. А то болельщики, они такие - тащат на стадион всякую дрянь - невозможно командой руководить. Суки, ещё и за деньги норовят билеты покупать.
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Axe111
1598484631
Какое сказочное ***** это тело на грузине
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KalterJax
1598485603
Ну такими темпами Кик будет на пустые трибуны ходить! и вовсе не из-за пандемии! а как при Смородской!
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