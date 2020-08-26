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    Фанатам «Локомотива» запретили использовать на играх мегафоны и барабаны

    В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Журналист Леонид Волотко с места событий сообщил, что болельщикам москвичей запретили проносить на стадион мегафоны и барабаны.

    Ранее болельщики «Локомотива» скандировали речевки с критикой руководства клуба.

    • «Локомотив» в случае поражения от «Ахмата» может опуститься на седьмое место.
    • Поражение от чеченцев может стать для клуба вторым подряд в чемпионате.
    • Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Леонида Волотко

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4565

      порт 28 минут назад

      И ещё бы заставили одеть форму спартака, а впереди шагал бы грузин.

      0
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      Рейтинг: +7812

      alarm 39 минут назад

      а ещё нужно запретить спартачам проносить файеры в заднем проходе

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3059

      mopecekca > alarm 27 минут назад

      ахаха, *****

      0
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