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    «Барселона» созвала экстренное совещание по вопросу ухода Месси

    «Барселона» проведет экстренное совещание после получения факса от Лионеля Месси с сообщением о решении покинуть клуб, пишет Football Espana.

    В соглашении Месси есть пункт, по которому он может расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Клуб же попробует юридически заблокировать расторжение контракта.

    Сообщалось, что на аргентинца претендуют «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ».

    • Форвард всю карьеру проводит в «Барсе».

    Источник: Football Espana

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    25.08.2020 21:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 26 августа 2020, 15:18

      Месси столько уже сделал и дал Барселоне, но видимо этот цирк ему тоже надоел, да и не молод уже, хочет что то новое попробовать, на месте клуба надо пойти на встречу и помочь своей легенде, а тут юридически заблокировать...

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 26 августа 2020, 01:18

      Насильно мил не будешь. Да и за заслуги руководству надо просто отпустить Месси и не портить отношения и репутацию.

      3
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 26 августа 2020, 00:15

      Наконец-то! Проняло! Раньше надо было думать...

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 25 августа 2020, 23:18

      У Месси отступные 700. Кто его купит, ежели Барса не сбавит. С другой стороны -
      без Хави и Иньесты он никак себя не проявил, и порой выглядел совершенно потерянным

      -3
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 25 августа 2020, 22:33

      Это будет уже другая Барселона. Без Месси, Суареса, Пике, Бускетса, Видаля, Умтити. Не скоро команда вернёт себе высокие места в Европе.

      3
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      Рейтинг: +1588

      Artemka444 25 августа 2020, 21:58

      ну если покинет клуб будет не совсем правильно бежать с корабля!!!!

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 25 августа 2020, 21:41

      Видимо эпоха Барселоны заканчивается, неизвестно сколько пройдёт времени, прежде чем клуб вернёт утраченные позиции. Для Кумана конечно сложно будет строить новую команду без Месси, не будет плавного обновления состава, скорее новый состав. Тьягу Алькантару бы вернуть

      4
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      Рейтинг: +363

      BlackMurderDeco > Nayturs 25 августа 2020, 23:04

      А знаешь почему? Потому что испашки не смогли , развернуть ситуацию с возрастом, если в Баварии это проходит безболезненно, как и в Боруссии, то в других клубах все печально, они и платить не хотят за хороших игроков, или эти игроки не раскрываются, тот же Реал загубил сколько игроков, а Барселона?, а Челси?

      2
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch 25 августа 2020, 21:27

      Интересно, у собственников клуба хватит мозгов для разумного решения?

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Semenycch 26 августа 2020, 00:12

      А какое - разумное?

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      Рейтинг: +6910

      Semenycch > житель СПб 26 августа 2020, 03:57

      Разумное? По моему мнению это сохранение Месси. Потеря Месси это тяжелейший удар по имиджу, а это напрямую связано с рекламными платежами.

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