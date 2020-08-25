«Барселона» созвала экстренное совещание по вопросу ухода Месси

«Барселона» проведет экстренное совещание после получения факса от Лионеля Месси с сообщением о решении покинуть клуб, пишет Football Espana.

В соглашении Месси есть пункт, по которому он может расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Клуб же попробует юридически заблокировать расторжение контракта.

Сообщалось, что на аргентинца претендуют «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ».