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    Бурлак, Лесовой, Луценко выйдут с первых минут у «Арсенала»; Ломовицкий, Конате, Алиев – в старте у «Химок»

    РПЛ опубликовала составы на матч 5-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Химками».

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Луценко.

    Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачeв, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Банда, Аджоев, Минаев.

    «Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий, Казанцев, Конате, Алиев.

    Запасные: Хомич, Генералов, Засеев, Мартусевич, Корян, Мишуков, Полярус, Массуренко.

    Мачт пройдет в Туле, начало в 20:30 по московскому времени.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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