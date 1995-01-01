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    Calciomercato: у «Милана» будет 30 миллионов на летние трансферы

    Руководство «Милана» определилось с размером бюджета на текущее трансферное окно.

    По информации Calciomercato, клуб сможет потратить на усиление состава 30 миллионов евро.

    Эта сумма вырастет, если удастся заработать на продаже футболистов.

    • «Милан» финишировал шестым в Серии А.
    • В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.
    • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 101 миллион евро.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 22:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      irosquemooreag 6 минут назад

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      Рейтинг: +554

      _MATRIX_ 47 минут назад

      Полагаю, пи нынешних ценах этих денег хватит на оплату услуг агентов.

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