Calciomercato: у «Милана» будет 30 миллионов на летние трансферы

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Руководство «Милана» определилось с размером бюджета на текущее трансферное окно.
По информации Calciomercato, клуб сможет потратить на усиление состава 30 миллионов евро.
Эта сумма вырастет, если удастся заработать на продаже футболистов.
- «Милан» финишировал шестым в Серии А.
- В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.
- Прошлым летом клуб потратил на трансферы 101 миллион евро.