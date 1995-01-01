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    КДК РФС наказал «Спартак» за расизм фанатов в адрес Гилерме штрафом и закрытием трибуны

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил закрытие фанатской трибуны «Спартака» на один матч за расистские выкрики в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.

    Также московский клуб оштрафован на 300 тысяч рублей.

    «В заседании приняли участие представители футбольного клуба «Спартак», представитель офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. Посмотрели несколько видео по данному вопросу, и ни у кого не вызвало сомнений скандирование болельщиками «Спартака» оскорблений в отношении игрока «Локомотива» Гилерме.

    Было понятно, что это произошло на трибуне B – факты были проверены и установлены. Поэтому наказание следующее – на следующий домашний матч, против «Арсенала», запретить допуск на трибуну B и оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    • «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.
    • С «Арсеналом» столичная команда сыграет 29 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2162

      Semenycch 21 минуту назад

      Скоты они в свинарнике и на трибунах стадиона все такие же скоты.

      2
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      Рейтинг: +7637

      Persona_non_Grata > Semenycch 6 минут назад

      А бомжи скоты и в жизни и на ветках сайта ((((((
      Хотя поведение группки идиотов фанатов не одобряю , не надо обобщать , особенно когда сам не блещешь культурой поведения .

      0
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      Рейтинг: +6278

      Борат 54 минуты назад

      У рыл столько было рубероидов, что открывать свою свиную пасть вообще не стоит ! Позор тарасовской петушне ! Стыдно за хрюканов вонючих !!! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +1456

      srg38 1 час назад

      Вот животные

      3
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      Рейтинг: +11915

      silver29 1 час назад

      Было ли заявление от обиженного, проведена ли лингвистическая экспертиза или это просто рекет финансовый как сказал Слуцкий ?

      0
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      Рейтинг: -266

      Синитсосит 1 час назад

      в зиниде нет расизма, там мясной дзюбила всех раком ставит за это

      1
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      Рейтинг: -266

      Синитсосит 1 час назад

      эммм, как бы в курсе что закрывать трибуны когда там и так почти никого нет, звучит парадоксально. Съел бы банан и всё, чё плакаться, всех называют так, тупых фанов не исправить, они у каждой команды есть

      1
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      Рейтинг: +1581

      FENIX-SL 1 час назад

      ну и правильно
      надо это быдлянство делать постыдным

      1
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      Рейтинг: -70

      Волька 1 час назад

      Это не фанаты,это отребье

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