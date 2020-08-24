КДК РФС наказал «Спартак» за расизм фанатов в адрес Гилерме штрафом и закрытием трибуны

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил закрытие фанатской трибуны «Спартака» на один матч за расистские выкрики в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.
Также московский клуб оштрафован на 300 тысяч рублей.
«В заседании приняли участие представители футбольного клуба «Спартак», представитель офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. Посмотрели несколько видео по данному вопросу, и ни у кого не вызвало сомнений скандирование болельщиками «Спартака» оскорблений в отношении игрока «Локомотива» Гилерме.
Было понятно, что это произошло на трибуне B – факты были проверены и установлены. Поэтому наказание следующее – на следующий домашний матч, против «Арсенала», запретить допуск на трибуну B и оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.
- «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.
- С «Арсеналом» столичная команда сыграет 29 августа.