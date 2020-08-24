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  • КДК РФС наказал «Спартак» за расизм фанатов в адрес Гилерме штрафом и закрытием трибуны

КДК РФС наказал «Спартак» за расизм фанатов в адрес Гилерме штрафом и закрытием трибуны

24 августа 2020, 19:19
24

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил закрытие фанатской трибуны «Спартака» на один матч за расистские выкрики в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.

Также московский клуб оштрафован на 300 тысяч рублей.

«В заседании приняли участие представители футбольного клуба «Спартак», представитель офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. Посмотрели несколько видео по данному вопросу, и ни у кого не вызвало сомнений скандирование болельщиками «Спартака» оскорблений в отношении игрока «Локомотива» Гилерме.

Было понятно, что это произошло на трибуне B – факты были проверены и установлены. Поэтому наказание следующее – на следующий домашний матч, против «Арсенала», запретить допуск на трибуну B и оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

  • «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.
  • С «Арсеналом» столичная команда сыграет 29 августа.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Арсенал Гилерме
Комментарии (24)
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Волька
1598287304
Это не фанаты,это отребье
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Синитсосит
1598288017
эммм, как бы в курсе что закрывать трибуны когда там и так почти никого нет, звучит парадоксально. Съел бы банан и всё, чё плакаться, всех называют так, тупых фанов не исправить, они у каждой команды есть
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Синитсосит
1598288359
в зиниде нет расизма, там мясной дзюбила всех раком ставит за это
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srg38
1598288586
Вот животные
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Черкизовский Кот
1598293730
Расизм в адрес Гилерме? Из-за того что он брюнет что-ли? Идиоты!
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Spartak 777
1598295592
А как скоро в футболе начнут штрафовать клубы за то что на трибунах отсутствуют геи или чернокожие ?
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serhio80
1598297601
Ну так то и григорьянца можно обвинить в расизме в адрес русских, пусть 300к заплатит, баннер сделают к следующему матчу
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irosquemooreag
1598301660
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Каратель помойников
1598320863
Полный бред! Как можно оскорбить вратаря сборной России? Кдк уже не знает где брать деньги на зарплату своим лодырям,расизм как раз в кдк,клубный
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Дядя Серёжа
1598331159
Гилерма от расизма пострадал, Ему там кто-то что-то прокричал. Давно назначить штраф пора За оскорбление "Дыра". Штраф за оскорбление "Мазила" И выкрики: Даёшь судью на мыло" Поднять с неограниченною силой. Расистами болельщиков признать, Что ходят в белом на футбол ити их мать.
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