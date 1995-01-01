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    «РБ-Спорт»: Зайнутдинов покинул «Ростов», вопрос с трансфером в ЦСКА решен

    Атакующий полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов покинул клуб. Он продолжит карьеру в ЦСКА, утверждает «РБ-Спорт».

    Футболист улетел в Москву, чтобы пройти медицинский осмотр. ЦСКА активировал опцию выкупа в контракте Зайнутдинова.

    • В прошлом сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • «Ростов» идет в таблице в зоне переходных матчей.
    • Обе команды выступят в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии14
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      Рейтинг: +559

      AleSan4es 2 минуты назад

      Ну и молодец, кони молодым дают возможности. Да и клуб даже с потерей состава наплаву был. Если так же будет бровку разрывать жорика посадить может

      0
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      Рейтинг: +2162

      Semenycch 19 минут назад

      Все таки вопрос о продаже хорвата решился?

      0
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      Рейтинг: +614

      Чехов на Садовой 2 часа назад

      А кем в лиге Европы играть будем? Да ещё на два фронта? Кто в п/з бороться будет? Одни вопросы... А сам Бахтиёр похоже третьим в очередь , на позицию Щенникова, вообще закиснет , жаль.

      3
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      Рейтинг: +1173

      латунный сепаратист > Чехов на Садовой 2 часа назад

      пусть дёргает вонючка

      0
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      Рейтинг: +11213

      Garrincha58 2 часа назад

      в ЛЕ ростовчанам не пройти опять двадцать пять зачем тогда туда так рвутся, как Арсенал в прошлом году так теперь Ростов, для Европы надо укрепляться, а не распродавать лучших игроков

      0
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      Рейтинг: +1173

      латунный сепаратист 2 часа назад

      занутдиновы поповы это все гастрабайтеры рвачи пусть бегут полируют лавку одним словом мудаки

      1
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      Рейтинг: +1173

      латунный сепаратист 2 часа назад

      крысы бегут остаются мужики

      2
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      Рейтинг: +106

      CF Kellevro 2 часа назад

      Что за функция выкупа в контракте? Это же вроде когда игрок в аренде и контракт между игроком и клубом, а тут ЦСКА 3 сторона, что-то мутное и уровень сомнительный парень не усилит команду таких там пачка:биел, бистрович, ахметов, марадишвили

      1
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      Рейтинг: +88

      More_and_More > CF Kellevro 2 часа назад

      Отступные же. Определенная сумма, от которой клуб не имеет права отказаться.

      0
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      Рейтинг: +106

      CF Kellevro > More_and_More 1 час назад

      И сколько там отступных? Интересно обычно прописывается круглая сумма, а игрок совсем средний.

      0
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      Рейтинг: +3819

      Yurok161 > CF Kellevro 18 минут назад

      «Не нужны ни переговоры, ни договоренности. У игрока прописаны отступные в контракте, за них и забирают. Важна только позиция футболиста. Гончаренко желает видеть игрока — вопрос только в том, сколько в этой команде продержится сам Гончаренко», — написал журналист в телеграм-канале «Футбольный Биги».

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      Рейтинг: +40679

      MaxRnD 2 часа назад

      Если распродаём игроков основы уже в начале чемпионата, то с финансами походу у нас совсем швах ..((
      ps Для редакторов: радует, что хоть не в зоне прямого вылета ...

      1
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      Рейтинг: +6384

      FanatSerj 2 часа назад

      "«Ростов» идет в таблице в зоне переходных матчей."

      от же понаберут школоту незрячию ))))

      2
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      Рейтинг: +771

      кто там 2 часа назад

      ЦСКА, родненький, может быть ещё парочку спонсоров на футболучку нанесёте, благо место есть и активируете опцию выкупа у Месси?)

      Ну а так посмотрим чем он сможет помочь, парень вроде толковый.

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