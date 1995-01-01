«РБ-Спорт»: Зайнутдинов покинул «Ростов», вопрос с трансфером в ЦСКА решен

Ну и молодец, кони молодым дают возможности. Да и клуб даже с потерей состава наплаву был. Если так же будет бровку разрывать жорика посадить может
Атакующий полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов покинул клуб. Он продолжит карьеру в ЦСКА, утверждает «РБ-Спорт».
Футболист улетел в Москву, чтобы пройти медицинский осмотр. ЦСКА активировал опцию выкупа в контракте Зайнутдинова.
- В прошлом сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- «Ростов» идет в таблице в зоне переходных матчей.
- Обе команды выступят в Лиге Европы.