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    Voetbal International: ЦСКА заплатит 12 миллионов за Эджуке

    ЦСКА и «Херенвен» близки к договоренности о переходе нападающего Чидеры Эджуке.

    Ожидается, что клубы объявят о сделке уже на этой неделе.

    По информации Voetbal International, сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

    • 22-летний Эджуке выступает за «Херенвен» с 2019 года.
    • В его активе 29 матчей, десять голов и шесть ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость форварда – 5,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbal International

    Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +981

      yarik1_78 4 минуты назад

      Одни пустые разговоры пока,а очки как теряли так и продолжаем терять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11201

      Garrincha58 8 минут назад

      это не нападающий,а полузащитник Чидера Эжуке(Nigeria) 02.01.1998г

      0
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    • ...
      Рейтинг: +176

      Футурист 14 минут назад

      Не пойму, этот Эджуке лучше Карраскаля что ли? Посмотрел нарезки на обоих, так Карраскаль то поинтереснее будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +693

      Граф2019 21 минуту назад

      а как играет Адольф! цимес...

      1
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      Рейтинг: +7602

      alarm 23 минуты назад

      будет хрякам трёшки класть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1363

      acor94 27 минут назад

      Ещё один нигга

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      ...
      Рейтинг: +761

      кто там > acor94 17 минут назад

      в бзените то поболее темнокоженьких.

      но тебе, дурачку, комент засчитан, 15 рублей лови и жопу ид подмой дзюба скоро заглянет

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