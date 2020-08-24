Voetbal International: ЦСКА заплатит 12 миллионов за Эджуке

ЦСКА и «Херенвен» близки к договоренности о переходе нападающего Чидеры Эджуке.
Ожидается, что клубы объявят о сделке уже на этой неделе.
По информации Voetbal International, сумма трансфера составит 12 миллионов евро.
- 22-летний Эджуке выступает за «Херенвен» с 2019 года.
- В его активе 29 матчей, десять голов и шесть ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость форварда – 5,5 миллиона евро.
Источник: Voetbal International
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