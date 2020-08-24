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Voetbal International: ЦСКА заплатит 12 миллионов за Эджуке

24 августа 2020, 12:29
15

ЦСКА и «Херенвен» близки к договоренности о переходе нападающего Чидеры Эджуке.

Ожидается, что клубы объявят о сделке уже на этой неделе.

По информации Voetbal International, сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

  • 22-летний Эджуке выступает за «Херенвен» с 2019 года.
  • В его активе 29 матчей, десять голов и шесть ассистов.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость форварда – 5,5 миллиона евро.

Источник: Voetbal International

Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие ЦСКА Херенвен
Комментарии (15)
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acor94
1598262059
Ещё один нигга
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Граф2019
1598262428
а как играет Адольф! цимес...
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Garrincha58
1598263218
это не нападающий,а полузащитник Чидера Эжуке(Nigeria) 02.01.1998г
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yarik1_78
1598263410
Одни пустые разговоры пока,а очки как теряли так и продолжаем терять.
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CF Kellevro
1598264720
По стилистике немного напоминает Вагнера, низкий центр тяжести и хорошая стартовая скорость. Интересный вариант, надеюсь не утка.
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DOCTOR PENALTY
1598266787
Свои-то где? (((
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BRO_football
1598268154
Чем сейчас покупать кого попало из-за границы за десяток млн евро, лучше бы проверенного Соболева взяли за ту же сумму, когда был шанс. Сейчас он в Спартаке прогрессирует и вполне окупает свои затраты. А вообще сейчас бы лучше защитников покупать. Много очков с Васиным, Карповым и Дивеевым в защите не наберёте, купите вы хоть Роналду с Месси в нападение.
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derrik2000
1598269799
Действительно, как уже здесь писал CF Kellevro, напоминает Вагнера Лава в его лучшие годы: отличная скорость, прекрасный дриблинг, хорошо видит партнёров и не жадничает с передачами. Несильные, но очень "умные" удары по воротам со средней дистанции. Очень силён при игре на контратаках. т. е. как раз подходит по манере игры ЦСКА
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Ziklop
1598271207
По словам СМИ ЦСКА уже десяток купил, пошёл на второй.
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erma
1598276088
Его нужно в Спартак, чтобы был полный улей: Жиго, Джикия и Эджуке.
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