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⚡ Лига чемпионов. «Бавария» победила «ПСЖ» и выиграла турнир в шестой раз

23 августа 2020, 23:53
74

В финале Лиги чемпионов «Бавария» победила «ПСЖ» – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Кингсли Коман.

Мюнхенский клуб выиграл все матчи этого розыгрыша турнира.

«Бавария» взяла ЛЧ в шестой раз в истории.

Лига чемпионов. Финал

ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Коман, 59.

ПСЖ: Навас, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Бернат (Курзава, 80), Керер, Паредес (Верратти, 65), Эррера (Дракслер, 72), Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.

Бавария: Нойер, Боатенг (Зюле, 25), Дэвис, Алаба, Киммих, Алькантара (Толиссо, 86), Горецка, Гнабри (Коутиньо, 68), Коман (Перишич, 68), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Паредес, 52; Неймар, 81; Силва, 84; Курзава, 86 – Дэвис, 28; Гнабри, 52; Зюле, 56.

Результаты Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Бавария Коман Кингсли
Комментарии (74)
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Viper for CSKA
1598216272
С победой, Мюнхен! Далеко не лучший финал, но зато великолепный сезон немцев. Ханси Флик - гений. Das war fantastisch!
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Andrering87
1598216463
Бавария заслужила выиграть ЛЧ, с победой)) В целом игра понравилась, но хотелось больше забитых мячей))
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mutabor0992
1598218297
Супер!!!Супер НемчУРА!!!!!Всех болел Баварии с ПОБЕДОЙ!!!!!Неймар-клоун,петух и пустышка!!!!
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сасас
1598219002
Мешок ПыСыЖэ никогда не возьмёт ЛЧ. Надеюсь их постигнет судьба анжи
Ответить
DOCTOR PENALTY
1598219044
Бавария - это Нойер, Нойер - это Бавария! Поздравления мюнхенцам!
Ответить
сасас
1598219065
Футбол победил деньги! Ура!
Ответить
alex1951
1598242736
Зенит сильнее Баварии...... Ког да то было дело ......эти отчаяные газовики напихали этим непобедимым.... Мы все помним..... А щас закончим Северный Поток 2 и исчо напихаем .....газа. И Немеччина наша!))))) Связка Миллер -Путя ,это вам не связка Мюллер- левандовский)))))))
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Oldtrafford83
1598246589
Новость про финал ЛЧ, а комментируют кучка питерских убытков про свой ненавидимый СМ,админы может хватит уже заниматься непонятно чем?
Ответить
neveldomha
1598247661
Жаль что французы не забили. Было бы интересно посмотреть на настоящую немецкую машину, а не на фольксваген поло.
Ответить
zigbert
1598261051
Финал ЛЧ получился интересным. Упорнейшая борьба на всех участках поля. Кучей неиспользованных моментов. Такой и должен быть финал, встречались ведь две на сегодняшний момент, лучших команд Европы. Бавария победила заслуженно. Но символично что единственный гол французам забил француз.
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