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    ⚡ Лига чемпионов. «Бавария» победила «ПСЖ» и выиграла турнир в шестой раз

    В финале Лиги чемпионов «Бавария» победила «ПСЖ» – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Кингсли Коман.

    Мюнхенский клуб выиграл все матчи этого розыгрыша турнира.

    «Бавария» взяла ЛЧ в шестой раз в истории.

    Лига чемпионов. Финал

    ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Коман, 59.

    ПСЖ: Навас, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Бернат (Курзава, 80), Керер, Паредес (Верратти, 65), Эррера (Дракслер, 72), Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.

    Бавария: Нойер, Боатенг (Зюле, 25), Дэвис, Алаба, Киммих, Алькантара (Толиссо, 86), Горецка, Гнабри (Коутиньо, 68), Коман (Перишич, 68), Мюллер, Левандовски.

    Предупреждения: Паредес, 52; Неймар, 81; Силва, 84; Курзава, 86 – Дэвис, 28; Гнабри, 52; Зюле, 56.

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    23.08.2020 23:53
    Комментарии18
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      Рейтинг: +2326

      Питерский князь 2 минуты назад

      Весь мир увидел, как Саудовской Аравии, достали куй и провелись по губам!.
      Нефть идет на куй.!.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +4097

      SPACE TRUCKIN 11 минут назад

      ПСЖ нужно забивать было своё...Нойер фартовый или суперворотчик...Баварию - с победой!

      1
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      Рейтинг: +1407

      Andrering87 12 минут назад

      Бавария заслужила выиграть ЛЧ, с победой))
      В целом игра понравилась, но хотелось больше забитых мячей))

      3
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      Рейтинг: +522

      tushkanlz 12 минут назад

      В этом сезоне ЛЧ «Бавария» - это «очень круто». А Роберт Левандовски , Мануэль Нойер и Флик Ханс-Дитер – самые среди «очень крутых»…Нападающий, вратарь и тренер. «Бавария» была фаворитом в этом матче, она и победила, хоть я и «болел» за французов…Голов бы побольше для полного…кайфа. Теперь – удачи Нам, всем!

      2
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      Рейтинг: +135

      SmilingDevil 12 минут назад

      Удивился изменению стиля игры, но без вопросов Бавария была гораздо сильнее и лишь (невидимый) враг спасал ПСЖ по ходу матча

      1
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      Рейтинг: +1666

      Puddle 13 минут назад

      Бавария ликует с криками: "Позор спартаку!"

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      Рейтинг: +24

      BlackMurderDeco 13 минут назад

      Спасибо , за мужские слезы, я просто счастлив

      1
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      Рейтинг: +2315

      SarJr 15 минут назад

      Бавария просто машина. Псж в обороне тоже был очень хорош, кроме одного момента, но в атаке ничего не показал. Ну и проститутка опять облажалась, это тоже радует

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      Рейтинг: +5143

      Viper for CSKA 15 минут назад

      С победой, Мюнхен! Далеко не лучший финал, но зато великолепный сезон немцев. Ханси Флик - гений. Das war fantastisch!

      2
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      Рейтинг: +847

      САНЁК17 15 минут назад

      победили профессионалы а не звезды и красавицы

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