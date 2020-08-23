⚡ Лига чемпионов. «Бавария» победила «ПСЖ» и выиграла турнир в шестой раз

В финале Лиги чемпионов «Бавария» победила «ПСЖ» – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Кингсли Коман.

Мюнхенский клуб выиграл все матчи этого розыгрыша турнира.

«Бавария» взяла ЛЧ в шестой раз в истории.

Лига чемпионов. Финал

ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Коман, 59.

ПСЖ: Навас, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Бернат (Курзава, 80), Керер, Паредес (Верратти, 65), Эррера (Дракслер, 72), Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.

Бавария: Нойер, Боатенг (Зюле, 25), Дэвис, Алаба, Киммих, Алькантара (Толиссо, 86), Горецка, Гнабри (Коутиньо, 68), Коман (Перишич, 68), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Паредес, 52; Неймар, 81; Силва, 84; Курзава, 86 – Дэвис, 28; Гнабри, 52; Зюле, 56.

Результаты Лиги чемпионов