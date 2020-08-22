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    Медведев – о дне рождения Дзюбы: «Артем получил свою долю праздничных тумаков»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как команда поздравила с днем рождения форварда Артема Дзюбу. Ему исполнилось 32 года.

    «У нас именинников традиционно через тоннель пропускают. Свою долю праздничных тумаков Артeм получил», – сказал Медведев «Р-Спорт».

    • Дзюба играет в Санкт-Петербурге с 2015 года.
    • Команда с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Дзюба – капитан сборной России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    22.08.2020 23:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7526

      alarm 7 минут назад

      карьера дзюбы.

      свинарник: лавка и позор.

      зенит: капитан сборной, капитан зенита, лучший по гол+пас в чемпе, регулярные еврокубки, 6 голов в группе лч (рекорд среди россиян), 7 трофеев с зенитом, куча голов вонючим хрякам и т.д. и т.п. и даже видос тот всячески позорил спартачей, что доставляет))

      ПОЗОР СПАРТАКУ!

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      Рейтинг: +758

      elessar arnor 34 минуты назад

      круг почести

      позор борату

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