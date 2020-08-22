Медведев – о дне рождения Дзюбы: «Артем получил свою долю праздничных тумаков»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как команда поздравила с днем рождения форварда Артема Дзюбу. Ему исполнилось 32 года.

«У нас именинников традиционно через тоннель пропускают. Свою долю праздничных тумаков Артeм получил», – сказал Медведев «Р-Спорт».