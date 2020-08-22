Медведев – о дне рождения Дзюбы: «Артем получил свою долю праздничных тумаков»

карьера дзюбы.
свинарник: лавка и позор.
зенит: капитан сборной, капитан зенита, лучший по гол+пас в чемпе, регулярные еврокубки, 6 голов в группе лч (рекорд среди россиян), 7 трофеев с зенитом, куча голов вонючим хрякам и т.д. и т.п. и даже видос тот всячески позорил спартачей, что доставляет))
ПОЗОР СПАРТАКУ!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как команда поздравила с днем рождения форварда Артема Дзюбу. Ему исполнилось 32 года.
«У нас именинников традиционно через тоннель пропускают. Свою долю праздничных тумаков Артeм получил», – сказал Медведев «Р-Спорт».
- Дзюба играет в Санкт-Петербурге с 2015 года.
- Команда с отрывом лидирует в РПЛ.
- Дзюба – капитан сборной России.