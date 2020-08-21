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    «Наполи» и «Лидс» интересуются защитником «Шахтера» Матвиенко

    Центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко вскоре может сменить клуб. Им интересуются «Наполи» и «Лидс», новичок АПЛ.

    Итальянцев привлекает тот факт, что украинец способен сыграть не только в центре обороны, но и на левом фланге.

    • Зимой СМИ связывали Матвиенко с «Арсеналом».
    • Матвиенко интересовал «Наполи» еще в 2017 году.
    • Рынок оценивает 24-летнего украинца в 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт Альфредо Педуллы

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.

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    21.08.2020 23:23
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