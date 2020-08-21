«Наполи» и «Лидс» интересуются защитником «Шахтера» Матвиенко

Центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко вскоре может сменить клуб. Им интересуются «Наполи» и «Лидс», новичок АПЛ.

Итальянцев привлекает тот факт, что украинец способен сыграть не только в центре обороны, но и на левом фланге.