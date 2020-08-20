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    В центре Марселя в день финала ЛЧ запретят носить футболки «ПСЖ»

    Полиция Марселя приняла превентивные меры для недопущения беспорядков в день финала Лиги чемпионов – 23 августа.

    По информации Le Parisien, в центре города запретят носить футболки «ПСЖ» или любую другую атрибутику столичного клуба.

    • Парижане разыграют трофей в матче с «Баварией».
    • У фанатов «ПСЖ» и «Марселя» давняя вражда.
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    Источник: Le Parisien

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1647

      Puddle 51 минуту назад

      Радуйтесь, хряки! Вас это не коснулось. Так что можете в своих футболках разгуливать по Марселю, визжать и хрюкать. ГыГыГы

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