В центре Марселя в день финала ЛЧ запретят носить футболки «ПСЖ»

Радуйтесь, хряки! Вас это не коснулось. Так что можете в своих футболках разгуливать по Марселю, визжать и хрюкать. ГыГыГы
Полиция Марселя приняла превентивные меры для недопущения беспорядков в день финала Лиги чемпионов – 23 августа.
По информации Le Parisien, в центре города запретят носить футболки «ПСЖ» или любую другую атрибутику столичного клуба.
- Парижане разыграют трофей в матче с «Баварией».
- У фанатов «ПСЖ» и «Марселя» давняя вражда.
- Провансальская команда остается единственной из Лиги 1, кто побеждал в ЛЧ.