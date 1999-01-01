В «Спартаке» опровергли, что Кокорин не вернется на поле раньше сентября

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что последняя информация о серьезности травмы нападающего Александра Кокорина не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист пропустит все августовские матчи.

У форварда травма икроножной мышцы.

Кокорин до сих пор не дебютировал за «Спартак».

«Это слухи. Мы надеемся на его выход в матче с «Локомотивом» (23 августа – примечание «Бомбардира»), – сказал Фетисов.