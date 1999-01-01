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    В «Спартаке» опровергли, что Кокорин не вернется на поле раньше сентября

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что последняя информация о серьезности травмы нападающего Александра Кокорина не соответствует действительности.

    • Ранее сообщалось, что 29-летний футболист пропустит все августовские матчи.
    • У форварда травма икроножной мышцы.
    • Кокорин до сих пор не дебютировал за «Спартак».

    «Это слухи. Мы надеемся на его выход в матче с «Локомотивом» (23 августа – примечание «Бомбардира»), – сказал Фетисов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБК»

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