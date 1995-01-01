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    Ольмо, Траоре, Фати – в списке сборной Испании на матчи с Германией и Украиной

    Тренерский штаб сборной Испании огласил список футболистов на сентябрьские матчи Лиги наций. 3 сентября испанцы сыграют с Германией, 6 сентября – с Украиной.

    Вратари: де Хеа, Кепа, Симон.

    Защитники: Хесус Навас, Карвахаль, Рамос, Пау Торрес, Диего Льоренте, Гайя, Регилон, Эрик Гарсия.

    Полузащитники: Фабиан, Тиагу Алькантара, Бускетс, Родри, Микель Мерино, Ольмо, Оскар Родригес.

    Нападающие: Родриго, Оярсабаль, Траоре, Асенсио, Фати, Ферран Торрес.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной Испании

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +151

      cevin cigan 57 минут назад

      Молодой состав в основном и сними "дядька Черномор - Рамос!"

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