Ольмо, Траоре, Фати – в списке сборной Испании на матчи с Германией и Украиной

Молодой состав в основном и сними "дядька Черномор - Рамос!"
Тренерский штаб сборной Испании огласил список футболистов на сентябрьские матчи Лиги наций. 3 сентября испанцы сыграют с Германией, 6 сентября – с Украиной.
Вратари: де Хеа, Кепа, Симон.
Защитники: Хесус Навас, Карвахаль, Рамос, Пау Торрес, Диего Льоренте, Гайя, Регилон, Эрик Гарсия.
Полузащитники: Фабиан, Тиагу Алькантара, Бускетс, Родри, Микель Мерино, Ольмо, Оскар Родригес.
Нападающие: Родриго, Оярсабаль, Траоре, Асенсио, Фати, Ферран Торрес.