Участие центрального защитника «Баварии» Джерома Боатенга в финальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» находится под вопросом.

В игре с «Лионом» (3:0) футболист получил мышечное повреждение, вследствие чего был заменен в перерыве.