На данный момент Жерома есть кому заменить: Зюле, Павар, Алаба, Эрнандес. А Жерому поправиться к началу матчей Бундеслиги! И не стоит его ругать и уж тем более списывать со счетов.
Участие центрального защитника «Баварии» Джерома Боатенга в финальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» находится под вопросом.
В игре с «Лионом» (3:0) футболист получил мышечное повреждение, вследствие чего был заменен в перерыве.
- Финал ЛЧ запланирован на воскресенье.
- В этом сезоне Боатенг сделал два ассиста в 37 матчах.