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    Боатенг может пропустить финал Лиги чемпионов

    Участие центрального защитника «Баварии» Джерома Боатенга в финальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» находится под вопросом.

    В игре с «Лионом» (3:0) футболист получил мышечное повреждение, вследствие чего был заменен в перерыве.

    • Финал ЛЧ запланирован на воскресенье.
    • В этом сезоне Боатенг сделал два ассиста в 37 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2872

      zatonn 27 минут назад

      На данный момент Жерома есть кому заменить: Зюле, Павар, Алаба, Эрнандес. А Жерому поправиться к началу матчей Бундеслиги! И не стоит его ругать и уж тем более списывать со счетов.

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      Рейтинг: +22

      BlackMurderDeco 36 минут назад

      Это же плюс для Баварии, не надо его выпускать , его продать надо, Флик выпускай повара, зюле, но не рэпера!!! Mia San Mia

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