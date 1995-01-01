«Ростов» создал англоязычный аккаунт в твиттере

ещёб его вёл кто-то, а то не удивлюсь, если как обычно болт забъют
Пресс-служба «Ростова» начала работу на иностранную аудиторию. У клуба появился англоязычный аккаунт в социальной сети твиттер.
«Добро пожаловать в официальный аккаунт «Ростова» на английском языке. Здесь вы можете узнать все самые интересные новости о нашем клубе!» – сказано в первом посте.
- Русскоязычный аккаунт ростовчан имеет 264,8 тысячи подписчиков.
- Клуб идет в РПЛ восьмым.
- В 19:00 по Москве «Ростов» начнет выездной матч с «Динамо».