«Ростов» создал англоязычный аккаунт в твиттере

Пресс-служба «Ростова» начала работу на иностранную аудиторию. У клуба появился англоязычный аккаунт в социальной сети твиттер.

«Добро пожаловать в официальный аккаунт «Ростова» на английском языке. Здесь вы можете узнать все самые интересные новости о нашем клубе!» – сказано в первом посте.