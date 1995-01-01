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    «Ростов» создал англоязычный аккаунт в твиттере

    Пресс-служба «Ростова» начала работу на иностранную аудиторию. У клуба появился англоязычный аккаунт в социальной сети твиттер.

    «Добро пожаловать в официальный аккаунт «Ростова» на английском языке. Здесь вы можете узнать все самые интересные новости о нашем клубе!» – сказано в первом посте.

    • Русскоязычный аккаунт ростовчан имеет 264,8 тысячи подписчиков.
    • Клуб идет в РПЛ восьмым.
    • В 19:00 по Москве «Ростов» начнет выездной матч с «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      Eighty 2 часа назад

      ещёб его вёл кто-то, а то не удивлюсь, если как обычно болт забъют

      0
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      Рейтинг: +1584

      Puddle > Eighty 2 часа назад

      полиглот Карпушшо!

      0
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