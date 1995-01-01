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    Ди Мария – о выходе в финал Лиги чемпионов: «Мы написали историю «ПСЖ»

    Атакующий игрок «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов. В полуфинале французы победили «Лейпциг» (3:0).

    «Команда провела большой матч. Мы хотели написать историю «ПСЖ», и это нам удалось. Если сыграем, как сегодня, победим в финале. Мы сделали соперника слабым. Мы показали, что Лига 1 находится на уровне других топ-чемпионатов. «ПСЖ» очень силен, это наш уровень.

    Сегодня будет тяжело заснуть с мыслями о финале», – приводит слова аргентинца L'Equipe.

    • Ди Мария поучаствовал во всех трех голах.
    • В финале «ПСЖ» сыграет либо с «Баварией», либо с «Лионом».
    • В финале Лиги чемпионов не было клубов из чемпионата Франции с 2004 года.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 00:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7006

      ivanthebest 1 час назад

      ПСЖ ожидает куда более эпичная история в финалах... Конечно, если Баварка не будет сбавлять оборотов.

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