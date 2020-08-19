Ди Мария – о выходе в финал Лиги чемпионов: «Мы написали историю «ПСЖ»

Атакующий игрок «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов. В полуфинале французы победили «Лейпциг» (3:0).

«Команда провела большой матч. Мы хотели написать историю «ПСЖ», и это нам удалось. Если сыграем, как сегодня, победим в финале. Мы сделали соперника слабым. Мы показали, что Лига 1 находится на уровне других топ-чемпионатов. «ПСЖ» очень силен, это наш уровень.

Сегодня будет тяжело заснуть с мыслями о финале», – приводит слова аргентинца L'Equipe.