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    «Спартак» пожелал здоровья игроку «Ахмата» Нижичу, который получил сотрясение мозга во время матча на «Открытие Арене»

    «Спартак» сообщил, что защитник «Ахмата» Зоран Нижич во время матча второго тура РПЛ получил сотрясение мозга. Ему в голову попал мяч после удара форварда москвичей Александра Соболева.

    «Мы помним эпизод матча, когда нам было страшно за жизнь защитника гостей Зорана Нижича. У Зорана диагностировано сотрясение мозга, но он чувствует себя хорошо.

    Футбольная семья – не просто звук, а нечто большее. Зоран, выздоравливай и скорее возвращайся на поле!» – написал «Спартак».

    • Нижич играет в Грозном с 2018 года.
    • Он вызывался в сборную Хорватии.
    • «Ахмат» после двух туров набрал очко.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    18.08.2020 22:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1296

      Aston 57 минут назад

      По картинке все было очень страшно!Здоровья!!!

      0
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      Рейтинг: +675

      GreyDM 1 час назад

      Уважуха. Нижичу здоровья...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1235

      kvm 2 часа назад

      мужики!

      2
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