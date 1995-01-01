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    «Елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем?». Ещенко – о словах Федуна про снятие «Спартака» с чемпионата

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Советскому спорту» рассказал об эмоциях от слов владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата. Функционер говорил их после матча первого тура против «Сочи» (2:2).

    – Когда Леонид Федун после ничьей с «Сочи» сказал, что «Спартак» снимется с чемпионата, как это восприняли?

    – Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем? Но вообще, я не представляю чемпионат России без «Спартака». Это же главный бренд нашего футбола.

    – То есть полностью исключаете вариант со снятием в будущем, если произойдет очередной громкий судейский скандал?

    – Полностью я ничего не исключаю. Решение – за президентом клуба. Он же вкладывает огромные деньги. И когда видит несправедливость, имеет право реагировать, как считает нужным. Судьи для такой реакции давали массу поводов. Даже болельщики других команд выражали возмущение, говорили: «Что происходит, черт возьми?» Никто не понимал, почему со «Спартаком» делают такие вещи.

    • Завтра, 19 августа, «Спартак» сыграет с «Уфой».
    • «Спартак» в таблице идет пятым.
    • Ещенко в составе москвичей брал чемпионство.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7650

      paracetamol 13 минут назад

      Играть надо как следует, а не сопли жевать на поле! Тогда может и не распустят.

      0
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      Рейтинг: +7195

      alarm 51 минуту назад

      какой нафиг бренд нашего футбола? позорники 7 место дезеувы без еврокубков и визжат

      0
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      ...
      Рейтинг: +39

      Отчим_Бората > alarm 29 минут назад

      ... Этот визг сравним с тем визгом, что доносился вчера из комнаты пасынка моего.... Сдаётся, что под хвост тебе вогнал он.... Экого прлказника мамка наша воспитала....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9921

      derrik2000 53 минуты назад

      "Но вообще, я не представляю чемпионат России без «Спартака». Это же главный бренд нашего футбола."

      Уверен, что никто в ЭТОМ не сомневается!

      P.S. Ну, чё?
      Понеслась "неторопливая дискуссия"???
      )))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +17870

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Будете ходить распущенными. )

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      Рейтинг: +39

      Отчим_Бората > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      ... Как мой пасынок с женишком своим (

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