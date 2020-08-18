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  • «Елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем?». Ещенко – о словах Федуна про снятие «Спартака» с чемпионата

«Елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем?». Ещенко – о словах Федуна про снятие «Спартака» с чемпионата

18 августа 2020, 21:18
9

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Советскому спорту» рассказал об эмоциях от слов владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата. Функционер говорил их после матча первого тура против «Сочи» (2:2).

– Когда Леонид Федун после ничьей с «Сочи» сказал, что «Спартак» снимется с чемпионата, как это восприняли?

– Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем? Но вообще, я не представляю чемпионат России без «Спартака». Это же главный бренд нашего футбола.

– То есть полностью исключаете вариант со снятием в будущем, если произойдет очередной громкий судейский скандал?

– Полностью я ничего не исключаю. Решение – за президентом клуба. Он же вкладывает огромные деньги. И когда видит несправедливость, имеет право реагировать, как считает нужным. Судьи для такой реакции давали массу поводов. Даже болельщики других команд выражали возмущение, говорили: «Что происходит, черт возьми?» Никто не понимал, почему со «Спартаком» делают такие вещи.

  • Завтра, 19 августа, «Спартак» сыграет с «Уфой».
  • «Спартак» в таблице идет пятым.
  • Ещенко в составе москвичей брал чемпионство.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Федун Леонид
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1597774999
Будете ходить распущенными. )
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derrik2000
1597776091
"Но вообще, я не представляю чемпионат России без «Спартака». Это же главный бренд нашего футбола." Уверен, что никто в ЭТОМ не сомневается! P.S. Ну, чё? Понеслась "неторопливая дискуссия"??? )))))))))))))))))))))
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paracetamol
1597778481
Играть надо как следует, а не сопли жевать на поле! Тогда может и не распустят.
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ALEX ML
1597780381
Работать как все пойдёте за человеческую ЗП
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ZEVS71
1597791075
Главный брэнд нашего футбола, народная команда, самая титулованная.... эти высказывания говорят о мании величия тех людей, что их высказывают. А потом, когда их начинают высмеивать - обижаются. Будте скромнее!
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