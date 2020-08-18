«Елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем?». Ещенко – о словах Федуна про снятие «Спартака» с чемпионата

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Советскому спорту» рассказал об эмоциях от слов владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата. Функционер говорил их после матча первого тура против «Сочи» (2:2).

– Когда Леонид Федун после ничьей с «Сочи» сказал, что «Спартак» снимется с чемпионата, как это восприняли?

– Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем? Но вообще, я не представляю чемпионат России без «Спартака». Это же главный бренд нашего футбола.

– То есть полностью исключаете вариант со снятием в будущем, если произойдет очередной громкий судейский скандал?

– Полностью я ничего не исключаю. Решение – за президентом клуба. Он же вкладывает огромные деньги. И когда видит несправедливость, имеет право реагировать, как считает нужным. Судьи для такой реакции давали массу поводов. Даже болельщики других команд выражали возмущение, говорили: «Что происходит, черт возьми?» Никто не понимал, почему со «Спартаком» делают такие вещи.