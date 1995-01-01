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    Испанец Лаос будет работать на полуфинале ЛЧ «Лион» – «Бавария»

    Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Лионом» и «Баварией».

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром назначен испанец Матеу Лаос.

    Его помощники – Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Резервный рефери – Карлос дель Серро Гранде. Ассистент VAR – Алехандро Эрнандес Эрнандес.

    • Матч «Лион» – «Бавария» состоится в среду, 19 августа.
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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