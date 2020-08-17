Испанец Лаос будет работать на полуфинале ЛЧ «Лион» – «Бавария»

Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Лионом» и «Баварией».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром назначен испанец Матеу Лаос.

Его помощники – Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Резервный рефери – Карлос дель Серро Гранде. Ассистент VAR – Алехандро Эрнандес Эрнандес.