Испанец Лаос будет работать на полуфинале ЛЧ «Лион» – «Бавария»

Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Лионом» и «Баварией».
Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром назначен испанец Матеу Лаос.
Его помощники – Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Резервный рефери – Карлос дель Серро Гранде. Ассистент VAR – Алехандро Эрнандес Эрнандес.
- Матч «Лион» – «Бавария» состоится в среду, 19 августа.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.
Источник: Официальный сайт УЕФА